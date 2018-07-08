«الشياطين الحمر» يهددون العالم بشعار «صنع في البريميرليج»!

محمد حامد (دبي)
«صنع في البريميرليج»... واقع وليس مجرد شعار يرفعه منتخب بلجيكا لينثر الذعر بين منتخبات المونديال الروسي، حيث تضم القائمة البلجيكية 12 لاعباً من أندية الدوري الإنجليزي، واللافت في الأمر أن 9 من هؤلاء النجوم ضمن عناصر التشكيلة الأساسية في المونديال، وقد برهنوا جميعاً على جودتهم وتناغمهم في موقعة المنتخب الملقب بالشياطين الحمر أمام البرازيل.
وشهدت مباراة السيليساو أمام بلجيكا والتي انتهت بهدفين لهدف لمصلحة رفاق هازارد مشاركة 9 نجوم من أندية دوري الإنجليز، وهم حامي العرين كورتوا حارس تشيلسي، والذي تألق في الدفاع عن مرماه أمام هجمات الكتيبة البرازيلية، وخاصة في شوط المباراة الثاني، وأمام كورتوا ظهر القائد كومباني بروحه القتالية العالية، والتي كان لها مفعول السحر في تتويج مان سيتي بالبطولات منذ انضمامه لصفوف «البلو مون» عام 2008.
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ثلاثي الرعب البلجيكي دي بروين نجم مان سيتي، وهازارد مايسترو تشيلسي، ولوكاكو هداف اليونايتد تبلغ قيمتهم المالية في عالم الاحتراف 350 مليون يورو، وهي قيمة مرشحة للزيادة في حال نجحوا في الفوز بلقب كأس العالم، لتصبح المرة الأولى في تاريخ بلجيكا التي تتوج خلالها باللقب، بل إنه سيكون وجهاً جديداً يفوز بالمونديال ليكسر احتكار 8 منتخبات توجت باللقب على منذ عام 1930 حتى 2014، وهي منتخبات البرازيل، وألمانيا، وإيطاليا، والأرجنتين، وأوروجواي، وإنجلترا، وفرنسا وإسبانيا.
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من يفوز على البرازيل لن يخشى أحداً، هذا ما قالته الصحافة الفرنسية لتحذير منتخبها، وكذلك تفاعلاً مع تأهل بلجيكا إلى الدور قبل النهائي، ليضربوا موعداً مع منتخب الديوك، وأشارت إلى أن نجوم بلجيكا يبهرون العالم، ولكن الأهم أنهم يبهرون أنفسهم، في إشارة إلى أن ما يحدث لم يكن متوقعاً بهذه الصورة، أما «جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية فقالت إن نيمار يودع على يد هازارد ورفاقه، ولن يتذكره أحد إلا بالأداء المسرحي، وأشارت إلى أن دي بروينه هو «التوب».
وفي ألمانيا بدت ملامح الرغبة في التقليل من شأن المنتخب البرازيلي واضحة، فقد أشارت «بيلد» إلى مرور 1460 يوماً على الهزيمة المذلة للبرازيل على يد الألمان بسباعية مقابل هدف في مونديال 2014، مشيرة إلى أن سيناريو الخروج من المونديال يتكرر هذه المرة أمام بلجيكا، فيما أشارت الصحف الإنجليزية وكذلك البلجيكية إلى أن تأثير نجوم البريميرليج بدا واضحاً بقوة، وسط إجماع على أن الفرصة مواتية لتحقيق المعجزة بالتتويج باللقب المونديالي، حيث قالت صحيفة «مورجن» البلجيكية: «الآن يا بلجيكا وإلا لا للأبد» في إشارة إلى أن الجيل الحالي قد لا يتكرر، ومن ثم لن تعود فرصة المنافسة الحقيقية على لقب كأس العالم.