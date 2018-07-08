هازار: تأهل رائع بعمل جماعي

كازان (أ ف ب)

وصف ادين هازارد قائد المنتخب البلجيكي فوز منتخب بلاده على البرازيل والعبور إلى نصف نهائي كأس العالم بالرائع، وقال: كنا سنلعب بشكل أكثر هدوءاً لو حافظنا على تقدمنا 2-0، لأنهم عندما قلصوا النتيجة، أصبحت الدقائق الـ15 الأخيرة صعبة، خصوصاً إننا لم نستحوذ على الكرة كثيراً.

وأضاف: دافعنا جيداً، أعتقد أن الفريق قام بعمل كبير، ليس فقط الـ11 لاعباً على أرض الملعب، بل المجموعة كاملة أنه انتصار بجهد جماعي، عشنا لحظات أكثر صعوبة، خاصة في هذه المباراة، لكننا دافعنا جميعاً، وسجلنا الأهداف التي كنا بحاجة إليها، إنها ليلة سعيدة لجماهير الكرة البلجيكية، وبالطبع لنا.

وتحدث هازارد عن مباراة نصف النهائي أمام فرنسا، وقال: بعد رؤية المنتخب الفرنسي يلعب في الدورين ثمن وربع النهائي، أعتقد أنه مع البرازيل، كانا الأفضل، لكننا بلجيكا، لدينا لاعبون جيدون، سنبذل أقصى ما يمكن، نعرف أن المهمة ستكون صعبة لكنني أعتقد أنها ستكون صعبة أيضاً على الفرنسيين.