مارتينيز: هزمنا الأفضل في العالم بـ «الجرأة»

كازان (أ ف ب)

أبدى الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، سعادته بالتغلب على المنتخب البرازيلي 2 - 1، والتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم.

وقال: المباراة لم تكن متعلقة بالتكتيك، ولكن بتنفيذ هذا التكتيك، كان الأمر متعلقاً بالذكاء، وبإيمان اللاعبين الدائم بقدرتهم على تحقيق الانتصار، وكذلك الثقة بالنفس في تنفيذ ما هو مطلوب وبجرأة كاملة دون خوف أو رهبة، وهذا ما حدث في كل تفاصيله.

وأضاف: بالنسبة لي فإن المنتخب البرازيلي أفضل فريق في البطولة، في أي مباراة، إذا لعبت بشكل جيد ستفوز وإذا لم تفعل ستخسر، ولكن أمام البرازيل فهذا لا يكفي، تريد المزيد، يجب أن تكون مقتنعاً أن بإمكانك تحقيق الفوز.

وذكر المدرب مارتينيز أن هذا السلوك رآه في لاعبيه، وأضاف: عندما كانوا يتوجهون نحو ملعب المباراة كان بإمكانك رؤية نظرتهم وكيف كانوا مقتنعين أن بإمكانهم الفوز.