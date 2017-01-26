15 ميدالية لمنتخبنا في «خليجية المضمار»

عماد النمر (الشارقة)

رفع منتخبنا رصيده إلى 15 ميدالية في اليوم الثاني من منافسات بطولة الخليج الثامنة للمضمار التي يستضيفها مضمار زايد بالشارقة، وأضاف منتخبنا 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين إلى رصيده في اليوم اليوم ليرتفع الرصيد العام إلى 8 ميداليات ذهبية، و5 فضية، برونزيتين، وحل المنتخب السعودي ثانيا برصيد فضيتين ليرفع رصيده إلى ثلاث فضيات وبرونزية واحدة، بينما زاد المنتخب البحريني الذي حل ثالثا رصيده ليصبح بحوزته خمس برونزيات.

وأقامت اللجنة المنظمة حفل عشاء على شرف ضيوف البطولة بساحة مضمار زايد بالشارقة، حضره رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، ورحب عبدالكريم الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير المالي بالحضور وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني، وأشاد بالروح الرياضية التي سادت بين الأشقاء وأثنى على الأداء المتميز للدراجين المشاركين في المنافسات.

وقال: النسخة الحالية من البطولة هي الأولى لمجلس الإدارة الحالي عقب انتخابه للدورة الجديدة، ونأمل أن نوفق في المحافظة على النجاحات التي تشهدها البطولة سنويا، وقد بذلت جميع اللجان العاملة في البطولة جهودا مقدرة من أجل الوصول إلى النجاح، ولأول مرة تقوم قناتا الشارقة الرياضية ودبي الرياضية بنقل منافسات البطولة على الهواء مباشرة طوال أيام البطولة، وهذا يساعد على نشر اللعبة على المستوى الجماهيري في دول الخليج المختلفة وساهم بشكل كبير في إنجاح البطولة، وتقدم بالشكر إلى اللجنة المنظمة ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة على تغطيته المميزة للبطولة.

وقال عبد الناصر عمران الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد أمين السر العام، إن النسخة الثامنة من البطولة الخليجية شهدت نجاحا لافتا من خلال العمل التنظيمي والمستوى الفني، حيث قام الاتحاد بعمل الترتيبات التي تكفل تنظيما مميزا لبطولة تجمع الأشقاء سنويا، كما شهدت البطولة تحطيما للكثير من الأرقام القياسية في السباقات المختلفة سواء للرجال أو للشباب، وهذا يدل على ارتفاع مستوى الدراجين وجاهزيتهم.