«ابتسامة حمراء» اختصرت كل شيء!

دبي (الاتحاد)

في 17 يونيو الماضي، وفي الدقيقة 68 من مباراة البرازيل وسويسرا في ضربة البداية المونديالية لمنتخب السامبا، والتي أقيمت باستاد روستوف، لم يجد الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس وسيلة لتخفيف الضغوط التي تحاصره جراء اعتراضات نجوم البرازيل وجمهور السامبا دفاعاً عن نيمار سوى أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه فالون بيهرامي لاعب المنتخب السويسري، اعتقاداً منه أن هذا الأمر سوف يجعله يسيطر على الموقف، ويتوقف لاعبو سويسرا عن ممارسة العنف مع نيمار.

وحينما تلقى بيهرامي الإنذار أطلق ابتسامة تحمل جميع معاني السخرية والاعتراض، وعلى مقربة منه وقف فابيان شار لاعب المنتخب السويسري ليشاركه ابتسامة الدهشة مما يفعله نيمار، وهي ابتسامة تلخص كل شيء، فقد بالغ نيمار كثيراً في ادعاء السقوط، إلى حد أن الأمر بات مثار سخرية اللاعبين والجماهير والصحافة العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح أن موهبة نيمار ليست موضع شك، إلا أن القدرات التمثيلية أطلقت موجات السخرية ضده، فضاع تأثير الموهبة وبقي الشعور بالخجل.

وتكرر المشهد في جميع مباريات البرازيل فيما بعد، ليكتشف الحكام والجمهور أن قدرات نيمار في ادعاء السقوط والشعور بالألم من تدخل المنافسين ارتفعت وتيرته في المونديال الحالي بصورة غير مسبوقة، فقد رصدت إحدى المحطات السويسرية على وجه الدقة عدد الدقائق التي سقط نيمار خلالها على الأرض، فإذا بها تبلغ 15 دقيقة كاملة، ويبدو أن الاهتمام السويسري بهذا الأمر بدأ منذ المباراة الأولى للبرازيل ضد سويسرا، والتي شهدت الابتسامة الحمراء الساخرة التي قالت كل شيء.