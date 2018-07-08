نيمار..هدفان.. و5 قصات شعر.. و16 دقيقة على الأرض!

محمد حامد (دبي)

هدفان فقط، و5 قصات شعر مميزة تجذب الأنظار في 5 مباريات، و16 دقيقة على الأرض، هذا ما قدمه النجم البرازيلي نيمار في مونديال روسيا، وبعد أن كانت آمال عشاق السامبا تتعلق به للحصول على كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ البرازيل، وطرق أبواب الكرة الذهبية لكسر هيمنة رونالدو وسيطرة ميسي، فإذا بالنجم البرازيلي يودع دون أن يقدم دليلاً على أنه يستحق اقتحام دائرة الكبار، بل إنه رفع من سقف جماهيريته وشعبيته إلى حدود لم يعرفها من قبل ليس بسبب الأداء الكروي، والتأثير داخل الملعب، بل لأسباب أخرى تتعلق بقدراته التمثيلية الخارقة، مما جعله يدخل المونديال باحثاً عن الكرة الذهبية، فإذا به يودعه بجائزة «الأوسكار».

نيمار سقط على الأرض لمدة 16 دقيقة خلال المونديال الحالي، والمدهش في الأمر أن غالبية هذه الدقائق لم تكن سوى مبالغة في التعبير عن شعوره بالألم من تدخلات المنافسين، ولم يتردد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الانتقام من النجم البرازيلي، ليمنحوه لقب «الأوسكار» في التمثيل، وإمعاناً في السخرية من نيمار حدث ما يسبق المنافسة المفتوحة بين رواد مواقع التوصل الاجتماعي لبث بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تحاكي سقوط نيمار وادعاء الشعور بالألم، ليتحول النجم الذي سعت البرازيل لجعله أيقونتها إلى مادة للسخرية لا الإبداع.

وفي البرازيل أشارت صحيفة «جلوبو» إلى أن القميص رقم 10 يفقد بريقه، فمن المعروف أن أفضل نجوم الكرة البرازيلية على مدار تاريخها حملوا هذا القميص، بداية من بيليه الذي فاز مع البرازيل بالمونديال 3 مرات أعوام 1958، و1962، و1970، وكذلك ريفالدو المتوج باللقب عام 2002، وثاني المونديال 1998، ورونالدينيو بطل مونديال 2002، كما أن البرازيل لا زالت تفخر بنجومها أصحاب الكرة الذهبية وهم ريفالدو، ورونالدو، ورونالدينيو، وكاكا، وعلى الرغم من أن نيمار يتقدم بقوة في سباق الهداف التاريخي لمنتخب السامبا بتسجيله 57 هدفاً في 90 مباراة، فإنه لم يحقق إنجازاً جماعياً كبيراً، فقد حصل على كأس القارات فقط عام 2013.

نيمار يخسر عملياً فرصة معادلة بيليه في الحصول على كأس العالم، فقد توج بها النجم الأسطوري 3 مرات، ولم يحصل نيمار على اللقب أبداً، وهو الآن يبلغ 26 عاماً، أي أنه لا يملك سوى فرصة واحدة للفوز بالمونديال حينما يكون ابن الـ 30 عاماً، وهو أمر لا يضمنه أحد في ظل التراجع اللاتيني الذي تقابله قوة وسيطرة للكرة الأوروبية ومنتخباتها، إذ يكفي أن رباعي الدور قبل النهائي للمونديال الحالي جميعهم من القارة العجوز.