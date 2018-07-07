مكافأة بيكفورد لساوثجيت

سمارا (رويترز)

رغم هيمنة إنجلترا بشكل عام على مباراتها ضد السويد، كان الحارس جوردان بيكفورد أفضل لاعب خلال الفوز 2- صفر ليربح المدرب جاريث ساوثجيت رهانه على الحارس البالغ عمره 24 عاماً.

وخلال تقدم إنجلترا في النتيجة عبر هاري ماجواير شنت السويد هجمة خطيرة، لكن رد فعل بيكفورد كان رائعاً، عندما تصدى لضربة رأس من ماركوس بيرج، ثم أبعد تسديدة بيرج ليجنب إنجلترا الشعور بالخطر في الدقائق الأخيرة.

وقام بيكفورد بإنقاذ رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتصدى لتسديدة ماتيوس أوريبي في دور الـ16 وحول الكرة إلى ركلة ركنية، لكن لسوء الحظ جاء منها هدف التعادل لكولومبيا، لكن الحارس خطف الأضواء مجدداً عندما أنقذ إنجلترا في ركلات الترجيح.

وقال بيكفورد أمس: التصدي لرأسية بيرج الأولى جعلني أتحلى بالثبات في بقية المباراة. وأضاف: لم أكن قد ولدت بعد حين وصلت إنجلترا لقبل نهائي كأس العالم لآخر مرة في 1990، وقلنا دائماً إننا نتعامل مع مباراة تلو الأخرى، ونمضي قدماً نحو كتابة تاريخنا الخاص.