بأمر بيكهام.. إبرا يرتدي قميص الإنجليز !

دبي (الاتحاد)

دخل استاد ويمبلي على خط الرهان المثير بين دافيد بيكهام نجم إنجلترا والسابق، وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب السويد المعتزل دولياً، فقد غرد الحساب الرسمي للملعب الإنجليزي الشهير ليقول: نحن في انتظارك يا إبرا للقدوم إلى ويمبلي والظهور بقميص المنتخب الإنجليزي في واحدة من مبارياته.

وكان إبرا طلب من بيكهام الدخول معه في رهان مثير قبل مباراة إنجلترا مع السويد، وقال إبرا قبل المباراة إنه سوف يقوم بدعوة بيكهام في أي مكان في العالم على العشاء في حال فاز منتخب «الأسود الثلاثة» بالمباراة، وفي الوقت ذاته طلب من النجم الإنجليزي أن يشتري له جميع الأغراض التي يريدها من محال إيكيا السويدية في حال فاز المنتخب السويدي بالمواجهة التي أقيمت في دور الثمانية لكأس العالم.

وكان بيكهام قد رد على طلب إبرا، بقوله إنه سوف يشتري له ما يريد من الأثاث والمفروشات، لكي يضعها في منزله الجديد بالولايات المتحدة، ولكنه في المقابل سوف يجعل إبرا يرتدي قميص إنجلترا، ويحضر مباراة لإنجلترا في استاد ويمبلي، ونجح بيكهام بفضل براعة نجوم منتخب بلاده في كسب الرهان، والآن يترقب الجميع ماذا سيفعل إبرا، وهل سيوافق على الظهور بقميص منتخب إنجلترا أم لا؟.