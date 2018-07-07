جروس: أرشح «الأزرق» للقب

القاهرة (الاتحاد)

شدد السويسري كريستيان جروس المدرب الجديد للزمالك المصري، على أنه يرشح منتخب فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم، في ظل المستويات الهائلة التي يقدمها «الأزرق» تحت قيادة مدربه ديشامب، مشيراً إلى أنه أبرز المنتخبات المشاركة في المونديال، وبإمكانه الفوز باللقب الذي سبق وأن حققه في عام 1998 بفرنسا.

أوضح المدرب في تصريحات لـ «الاتحاد» من القاهرة، أن المنتخب الفرنسي متكامل تماماً، ويلعب كرة قدم جماعية، ولا يعتمد على نجم واحد داخل الملعب، بخلاف باقي المنتخبات، ويلعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، وأغلب خطوطه في تقارب وبها عناصر تلعب في أفضل أندية العالم، وبالتالي فإن «الديوك» الفرنسية هو المرشح الأقوى لنيل لقب المونديال هذا العام.

أشار جروس إلى أن ديشامب استطاع تكوين فريقا رائعا ومتكملا من اللاعبين، وكل الأمور تسير في مصلحته حالياً نحو تحقيق لقب البطولة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يعبر الفريق الفرنسي من مواجهة نظيره البلجيكي القوي الذي نجح في إقصاء البرازيل خارج المونديال، وإكمال طريقه نحو المباراة النهائية حتى التتويج باللقب الغالي، مشدداً على أن فرنسا يستحق بالفعل أن يكون البطل.

المدير الفني السويسري تحدث عن الأداء الذي قدمه المنتخب المصري في مونديال روسيا، مشيراً إلى أنه يتعجب بشدة من الخروج المبكر للفريق من البطولة، رغم امتلاكه للعديد من العناصر المتميزة للغاية، وكان بإمكانه أن يقدم مستوى وأداء أفضل بكثير في البطولة، وأن يعبر على أقل تقدير إلى الدور الثاني، مشيراً إلى أن الفريق يملك عناصر مهمة في أغلب الخطوط، ولكن ما حدث يعتبر أمراً غريباً للغاية، ويجب على الجميع الوقوف عليه، من أجل تصحيحه والعودة سريعاً.

وأضاف بأنه سبق أن تولى تدريب محمد عبد الشافي في أهلي جدة السعودي، مؤكداً أنه لاعب رائع للغاية، وساعده في تحقيق الثلاثية التاريخية في السعودية، وكان مثالاً للاعب الملتزم والمنضبط، ولكن في ذات الوقت لا يمكن القول، إن كأس العالم سهلة، فهي أقوى بطولات العالم، ووصول مصر بعد غياب 28 عاماً يعتبر أمراً جيداً للغاية.

وقال: الكرة المصرية تملك المهارات العالية، وبها لاعبون على أعلى مستوى، وبإمكانها أن تخرج أفضل العناصر للخارج، بدليل ما يقدمه نجم ليفربول محمد صلاح، وتألقه بشكل لافت للأنظار في الدوري الإنجليزي، وفوزه بلقب الهداف وأفضل لاعب، وأصبح من بين أغلى وأفضل 3 لاعبين في العالم حالياً، وهو أبرز مثال على أن كرة القدم المصرية، بها مهارات متميزة بشرط حسن استغلالها وتطويرها لتظهر بشكل أفضل.

وشدد المدرب السويسري على أن صلاح بإمكانه تكرار الأداء الرائع الذي قدمه مع ليفربول، خلال الموسم الماضي، ويتوقع أن يواصل اللاعب المسيرة مع ناديه الإنجليزي وبكل قوة، وهو بالفعل بإمكانه اللعب في برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه أحد أفضل لاعبي العالم حالياً، ووجوده إضافة قوية لأي فريق.