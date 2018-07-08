ماكرون: أحسنتم وأراكم الثلاثاء

باريس (أ ف ب)

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى سانت بطرسبورج لتشجيع منتخب بلاده في مباراة نصف النهائي أمام بلجيكا ضمن كأس العالم 2018، لكن دون أي لقاء دبلوماسي، بحسب ما أكدت الرئاسة. وكان ماكرون أعلن خلال زيارة إلى سانت بطرسبورج في 25 مايو الماضي، أنه سيعود إلى روسيا في حال تأهلت فرنسا إلى ما بعد الدور ربع النهائي، وقد تحقق ذلك بفوز المنتخب على أوروجواي 2- صفر أمس الأول.

وكتب ماكرون في «تغريدة» بعد المباراة: «أحسنتم وأراكم الثلاثاء!».

وأوضحت الرئاسة أن الزيارة لن تشمل أي لقاء دبلوماسي.

وكان ماكرون توقع في 20 يونيو أن منتخب فرنسا لديه فرص فعلية للفوز بكأس العالم. وتابع ماكرون، وهو من عشاق هذه الرياضة، مباراة دور ربع النهائي مع 300 شاب تمت دعوتهم، خصوصاً من نوادي كرة القدم في المنطقة الباريسية إلى حديقة الإليزيه.

ويتباين قرار ماكرون مع موقف رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي أعلنت في مارس الماضي، أن أي وزير أو عضو من الأسرة المالكة لن يتوجه لحضور مباريات المونديال.