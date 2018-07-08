«أسود الأطلس» يستجم في داره!

المهدي الحداد (الرباط)
بعد موسم طويل وشاق أسدل الستار عليه بخوض مونديال «روسيا 2018»، تفرغ لاعبو منتخب المغرب لقضاء إجازاتهم السنوية، في مختلف أنحاء العالم، وأغلقوا هواتفهم، وركزوا فقط على الاستجمام والاستمتاع بالأوقات مع الأصدقاء والعائلات. أغلبية لاعبي «أسود الأطلس»، الذين شاركوا في المونديال، يقضون حالياً عطلهم في مدينة مراكش، حيث استقطبت العاصمة السياحية للمغرب، وإحدى أشهر الواجهات العالمية اهتمام اللاعبين والنجوم المغاربة والأجانب.
حكيم زياش يستمتع منذ أيام بأجواء المدينة الحمراء، رفقة أصدقائه وعائلته، وأيضاً فيصل فجر وخالد بوطيب، أيوب الكعبي، المهدي كارسيلا، نبيل درار، والذين تفرقوا بين أنحاء مراكش بعيداً عن الأنظار والأضواء.
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وعكس أغلب الأسماء التي تفرقت بين أوروبا والمغرب، فإن «العميد» المهدي بنعطية اختار السفر بعيداً، حيث حط الرحال قبل أسبوع بأميركا، وتحديداً ولايتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس، إذ نشر صوراً خاصة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في مسابح وفنادق برفقة بعض أصدقائه المقربين.
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وفضل الكثير من «أسود الأطلس» تأجيل حسم مستقبلهم وتقرير مصيرهم إلى ما بعد نهاية الإجازات، في مقدمتهم المحمدي، بنعطية، بوصوفة، الكعبي، الأحمدي، النصيري، بوطيب، بينما اطمأن مسبقاً الثنائي حكيم زياش وأشرف حكيمي بنسبة كبيرة على وجهتهما الموسم المقبل، بانتقالهما الوشيك إلى روما الإيطالي ودورتموند الألماني توالياً.
ومن المرتقب أن يشرع لاعبو منتخب المغرب في استئناف نشاطهم الكروي والانطلاق في التدريب والاستعدادات للموسم المقبل خلال الأسبوعين الثالث والرابع من يوليو الجاري.