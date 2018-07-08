«أسود الأطلس» يستجم في داره!

المهدي الحداد (الرباط)

بعد موسم طويل وشاق أسدل الستار عليه بخوض مونديال «روسيا 2018»، تفرغ لاعبو منتخب المغرب لقضاء إجازاتهم السنوية، في مختلف أنحاء العالم، وأغلقوا هواتفهم، وركزوا فقط على الاستجمام والاستمتاع بالأوقات مع الأصدقاء والعائلات. أغلبية لاعبي «أسود الأطلس»، الذين شاركوا في المونديال، يقضون حالياً عطلهم في مدينة مراكش، حيث استقطبت العاصمة السياحية للمغرب، وإحدى أشهر الواجهات العالمية اهتمام اللاعبين والنجوم المغاربة والأجانب.

حكيم زياش يستمتع منذ أيام بأجواء المدينة الحمراء، رفقة أصدقائه وعائلته، وأيضاً فيصل فجر وخالد بوطيب، أيوب الكعبي، المهدي كارسيلا، نبيل درار، والذين تفرقوا بين أنحاء مراكش بعيداً عن الأنظار والأضواء.

أمين حاريث الذي هز هدوء نفس المدينة قبل أسبوع بتسببه في حادثة سير راح ضحيتها أحد الشباب الذي يعمل في شركة أمن خاص، غادر إلى مدينة الدار البيضاء بعدما نال البراءة واسترجع جواز سفره ورخصة قيادته عقب تنازل عائلة الضحية عن الدعوى القضائية، ومن المرتقب أن يطير اللاعب الذي يمر من حالة نفسية صعبة خلال الساعات الأيام المقبلة إلى النمسا، لبدء الإعداد مع فريقه شالكه الألماني. وفي الدار البيضاء، اختار الحارسان الثاني والثالث للمنتخب المغربي ياسين بونو ورضا التكناوتي قضاء العطلة مع العائلة، بينما توجه الأخوان سفيان ونور الدين أمرابط إلى عروس الشمال طنجة، حيث يتواجد بها أيضاً المهاجم يوسف النصيري الذي لا يزال يعيش فرحة هدفه الجميل ضد إسبانيا في آخر لقاءات المغرب بكأس العالم. وفي الجارة الإسبانية يستمتع كريم الأحمدي صحبة منير المحمدي وأشرف حكيمي بسحر وجمال جزيرة إيبيزا، فيما اختار كل من مبارك بوصوفة العودة إلى بيت عائلته بأمستردام الهولندية، ويونس بلهندة ويوسف أيت بناصر وغانم سايس العودة إلى بلد النشأة والولادة في الأراضي الفرنسية.

وعكس أغلب الأسماء التي تفرقت بين أوروبا والمغرب، فإن «العميد» المهدي بنعطية اختار السفر بعيداً، حيث حط الرحال قبل أسبوع بأميركا، وتحديداً ولايتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس، إذ نشر صوراً خاصة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في مسابح وفنادق برفقة بعض أصدقائه المقربين.

أما المدرب هيرفي رينارد فكان آخر من غادر روسيا من أعضاء المنتخب المغربي، إذ قضى في العاصمة موسكو، إلى منتصف الأسبوع الجاري، قبل السفر مباشرة إلى داكار السنغالية، حيث يملك منزلاً يلجأ إليه بين الحين والآخر مع أسرته الصغيرة.

وفضل الكثير من «أسود الأطلس» تأجيل حسم مستقبلهم وتقرير مصيرهم إلى ما بعد نهاية الإجازات، في مقدمتهم المحمدي، بنعطية، بوصوفة، الكعبي، الأحمدي، النصيري، بوطيب، بينما اطمأن مسبقاً الثنائي حكيم زياش وأشرف حكيمي بنسبة كبيرة على وجهتهما الموسم المقبل، بانتقالهما الوشيك إلى روما الإيطالي ودورتموند الألماني توالياً.

ومن المرتقب أن يشرع لاعبو منتخب المغرب في استئناف نشاطهم الكروي والانطلاق في التدريب والاستعدادات للموسم المقبل خلال الأسبوعين الثالث والرابع من يوليو الجاري.