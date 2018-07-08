سواريز: الهدف الثاني خطأ ساذج

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد لويس سواريز مهاجم أوروجواي، في حواره لصحيفة «ليكيب» عبر مراسلها في روسيا، أن مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا في دور الثمانية «صفر-2»، حسمتها بعض «التفاصيل الصغيرة»، وإن الخسارة جاءت من خطأين، كان من الممكن تداركهما، ومن الصعب تكرارهما، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن «السيليستي» قدم مباراة جيدة، وخرج مرفوع الرأس من البطولة، بعد أن قدم فيها أداءً رفيعاً، شهد به الجميع، وحقق «العلامة الكاملة» في الدور الأول ودور الـ 16.

وقال سواريز نجم وهداف برشلونة الإسباني: استمرت المباراة متوازنة بين الفريقين، ولم يكن أحدهما أفضل من الآخر، إلى أن جاء الهدف الأول، نتيجة خطأ في التمركز الدفاعي، ثم الهدف الثاني من خطأ ساذج من الحارس، ولكننا على أية حال حاولنا تقديم كرة جيدة وبذلنا أقصى جهدنا.

وحول الدروس المستفادة من مونديال روسيا، قال سواريز: عندما تشاهد المباريات من الخارج، تتصور أنه كان من الممكن تقديم أداء أفضل، ولكن على أرض الملعب تختلف الأمور، فتارة تأتي جيدة وتارة أخرى تكون سيئة، وهذه هي كرة القدم.

وأضاف: أنا راض تماماً عن مشوارنا في البطولة، وعن روح التضحية التي لعب بها الفريق، وإنه لمن دواعي فخرنا أن نكون بين أفضل 8 منتخبات في العالم، فهذا في حد ذاته إنجاز ليس سهلاً، ويجب أن نفخر بما قمنا به أيضاً في مرحلة التصفيات، من أجل الوصول إلى روسيا «في إشارة إلى أن أوروجواي احتل المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية».

وعما إذا كان غياب أدينسون كافاني أثر على أداء المنتخب، قال سواريز: الدور الذي يلعبه كافاني في المنتخب أساسي، ويعرف الجميع أنه لاعب من طراز عالمي، ويملك مهارة كبيرة في تسجيل الأهداف، وحاول كل من كريستيان ستواني وماكسي جومي تعويض غيابه في حدود إمكانيات كل منهما.

وحرص سواريز على أن يؤكد إنه لا ينبغي النظر إلى غياب كافاني بسبب الإصابة على أنه عذر أو مبرر للخسارة.

ورداً على سؤال بشأن المدير الفني العجوز أوسكار تاباريز «71 عاماً» الذي ينتهي عقده بانتهاء المونديال، وما إذا كان المنتخب سيستمر على نفس الطريق والنهج، قال سواريز: الكل يعرف ما يمثله «المايسترو» بالنسبة لمنتخب أوروجواي، بل وبالنسبة للوطن كله، لقد وضع «السيليستي» على الطريق الصحيح، وأعاد بناءه وأحسن إعداده، وهو يحظى بحب واحترام الجميع بفضل مشروعه الطموح في تطوير المنتخب الذي تولى قيادته منذ 12 سنة، ولهذا ينبغي أن ننوه إلى ما قام به من عمل مخلص يستحق عليه الاستمرار لإكمال مشروعه.