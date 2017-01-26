«ياس» تنفرد بنقل «بيجاسوس العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنقل قناة ياس حصرياً سباق كأس بيجاسوس العالمي للخيول الذي سيقام على مضمار جلف استريم بارك بفلوريدا في أميركا، ويعد الأغلى والأغنى في عالم سباقات الخيول على مستوى العالم، حيث تبلغ جائزة هذا الشوط وحده 12 مليون دولار.

وخصصت «ياس» استديو لتقديم وتحليل السباق من موقع الحدث في جلف استريم صباح يوم الأحد المقبل، ابتداءً من الواحدة فجراً بتوقيت الإمارات، ويتواصل عبر فريق العمل الموجود هناك حتى فجر اليوم التالي عبر التحليل والتعليق وعرض الشوط وبقية برنامج المهرجان المصاحب.

وقال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: إننا في قناة ياس نحرص على تقديم كل ما يهم المشاهدين حول العالم، خاصة المنطقة العربية، وهو ما جعلنا نحصل على الحقوق الحصرية لبث هذا الشوط الهام والأغلى في عالم الخيول في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما كنا السباقين في نقل سباق دربي كنتاكي لأول مرة بالمنطقة العربية من موقع الحدث نواصل هذا الأمر ونتابعه في تواصل مع مشاهدينا، وهو ما اتبعناه في نقل وتغطية سباقات التاج الثلاثي الأميركي كلها بريكنس وبلمونت وغيرها من سباقات الخيول في أوروبا، ونأتي لنقدم سباقاً بهذا الحجم والقيمة بما يجمع ويضم من خيول شهيرة منافسة يترقبها العالم كله مع الفرسان، وبما يمثل هذا الشوط من قيمة على صعيد جوائزه المالية الضخمة التي تفوق أي سباق آخر وهو ما يعطيه بعداً إضافياً آخر.

وأضاف: سنرفق بهذا الشوط الكبير شوطين آخرين من كرنفال الحدث في هذا اليوم لتكتمل الرؤية بالنسبة للمشاهد لحدث بهذه المكانة والقيمة.