«سبعيني» يهوى التجول فوق الجبل

لويتاش (د ب أ)

نجا مسن ألماني 71 عاما من حادث سقوط على ارتفاع نحو 40 مترا خلال ممارسة هوايته بالتجول والصعود إلى المناطق الجبلية في ولاية تيرول النمساوية.. وأعلنت الشرطة النمساوية أمس أن الرجل أصيب بإصابات في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى. وبحسب بيانات الشرطة، انحدر الرجل من فوق مرج منحدر ومسطح صخري، وظل فاقدا للوعي عند مجرى نهري، وبسبب سوء الأحوال الجوية، لم يكن من الممكن انتشال الرجل بوساطة مروحية، لذلك صعد أربعة منقذين ورجلا شرطة إلى الرجل الذي كان موجودا على ارتفاع نحو ألفي متر. ونجح المنقذون بعد ذلك في نقل الرجل على متن مروحية إسعاف إلى الوادي.

وكان الرجل برفقة مجموعة تهوى الصعود إلى المنطقة الجبلية، وقام المرافقون الثلاثة بإبلاغ فرق الإنقاذ عقب وقوع الحادث، وتم نقل المجموعة على متن مروحية إلى الوادي عقب تحسن أحوال الطقس.