دافي تشارك في «أبوظبي الدولية للترايثلون»

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ البطلة الأولمبية فلورا دافي القادمة من جزر برمودا موسمها لعام 2017 في أبوظبي 3 و4 مارس بخوض تحدي بطولة أبوظبي للترايثلون، بعد أن شهد عام 2016 فوزها بثلاث بطولات عالمية.

وستعود دافي إلى أبوظبي هذا العام لتنضم إلى اثنين من أفضل خمسة رياضيين، هما هنري شومان، البطل الأولمبي الحائز على الميدالية البرونزية، ومواطنه ريتشارد موراي، البطل الأولمبي لمرتين، وذلك على المسار الجديد كلياً في جزيرة ياس، حيث سينضمون جميعاً إلى 3500 مشارك هذا العام في مختلف فئات السباقات المجتمعية.

وقالت نوف علي رئيس قسم الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، الذي يستضيف البطولة: مرة أخرى، يعود عدد من ألمع نجوم الترايثلون في العالم للمشاركة في بطولة أبوظبي، باعتبارها الحدث المنتظر كل عام، وتمثل مشاركة فلورا دافي حلقة أخرى ضمن سلسلة نجوم الترايثلون الذين سيشاركون في الحدث، وما زال لدينا المزيد من المفاجآت في الأيام المقبلة.

وتمثل البطلة دافي (29 عاماً)، والمتوجة في بطولة العالم وبطولة إكسترا العالمية وبطولة الاتحاد الدولي الريف عام 2016، اسماً بارزاً بين السيدات منذ أن بدأت المشاركة في السباقات عام 2005.