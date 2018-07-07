فرنسا: السجن 4 سنوات لبلجيكي أدار موقعاً إرهابياً



تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 باريس (أ ف ب) حكم القضاء الفرنسي في باريس على البلجيكي من أصل تونسي فاروق بن عباس مساء أمس الأول بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بعد إدانته بالعمل لدى جماعة تسمي نفسها «أنصار الحق» أكبر موقع إرهابي ناطق بالفرنسية في أواخر العقد الأول من الألفية. وبعد إدانة بن عباس (32 عاما) بالتواطؤ مع مجرمين إرهابيين، حكم عليه أيضا بالمنع التام من التواجد في الأراضي الفرنسية. وكان الادعاء طالب بعقوبة السجن لست سنوات بينما دعا الدفاع إلى الإفراج عنه. ومثل ابن عباس أمام المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ لأغراض إرهابية مع ثلاثة أشخاص عملوا مثله على إدارة الموقع.