النخبة تتصارع على لقب «الراشدية»

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار ميدان في السادسة والنصف مساء اليوم، حفل السباق الرابع لكرنفال كأس دبي العالمي، الذي يتضمن ثلاثاً من بطولاته المهمة، وهي الجولة الثانية لتحدي مكتوم للخيول العربية (للفئة الأولى)، وسباق الراشدية للمهجنة (للفئة الثانية)، وسباق كيب فيردي (للفئة الثانية)، كما يتضمن الحفل تحضيري 2000 جينيز (شروط).

ويضم الشوط الأول (وهو خارج ترشيحات الجمهور) الجولة الثانية لتحدي مكتوم لمسافة 2200 متر (للفئة الأولى)، سبعة من الخيول القوية في لقاء متكافئ، يتقدمها «فيرساك باي» (شاربي - فيرسو)، وغير المهزومة خلال أربعة سباقات الفرس «أر بي ديكسب يرنينج» (لمارتنييل - أوشيه). ويتصدر الترشيحات أيضاً الجواد القوي صاحب التصنيف الأعلى «سنايبر دي مونلو» (العلوي - فرينش)، إلى جانب «هندسة» بإشراف الفرنسي أف روهات وبقيادة فارس الإسطبل جيم كرولي.

ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مايك ديكوك عن لقب سباق الراشدية عبر الجواد «لايت ذا لايتس» بقيادة كريتسوف سوميون، وذلك في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (جروب2) بمشاركة 8 خيول.

وكان الجواد «لايت ذا لايتس» قد انتزع فوزاً غالياً في افتتاح الكرنفال قبل 3 أسابيع عبر سباق سينجسبيل ستيكس (ليستد)، وكانت هذه أول مشاركة له بالدولة.