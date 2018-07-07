مقتل 3 متظاهرين في كشمير

سريناجار، الهند (أ ف ب)

قتلت القوات الهندية السبت ثلاثة متظاهرين بينهم فتاة تبلغ 16 عاماً في القسم الهندي من كشمير، فيما يتصاعد التوتر عشية حلول الذكرى الثانية لمقتل زعيم للمتمردين، على ما قال مسؤولون.

وقال شهود إن الجنود فتحوا النيران في منطقة كولجام في جنوب كشمير بعد أن تظاهر مئات المحتجين الغاضبين من عمليات بحث الجيش عن مسلحين مشتبه بهم، وبدأ بعضهم يرشق الجنود بالحجارة.

وأفاد طبيب في مستشفى حكومي أن القتلى هم شابان عمرهما 20 و22 عاماً وفتاة عمرها 16 عاماً.

وقال الطبيب الذي فضل عدم ذكر اسمه إن «الثلاثة أصيبوا بالرصاص وتوفوا متأثرين بجروحهم بعد وصولهم إلى المستشفى». وأكد قائد الشرطة اس. بي. فايد حصيلة القتلى لفرانس برس لكنه رفض أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وجاء العنف الدامي أمس عشية الذكرى الثانية لمقتل القيادي المتمرد صاحب الشعبية الكبيرة برهان واني (22 عاماً) بيد القوات الهندية في 8 يوليو 2016.

ودعا القادة الانفصاليون في الإقليم المضطرب إلى تنظيم إضراب في ذكرى القيادي الراحل.

وأثار مقتل واني موجة عنف دامية أسفرت عن مقتل 100 مدني حتى الآن، واعتبر العام الماضي الأكثر دموية في المنطقة خلال العقد المنصرم. وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق.

وتنشر الهند 500 ألف جندي في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، حيث عدد من الجماعات المسلحة تحارب من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان.