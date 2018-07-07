51 قتيلاً وفقدان العشرات بأمطار غير مسبوقة تجتاح اليابان

طوكيو (أ ف ب)

أوقعت الأمطار الغزيرة التي تهطل على جنوب وغرب اليابان 51 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات التي أمرت، أمس، أكثر من 1.9 مليون شخص بإخلاء منازلهم.

من جانب آخر، ضرب زلزال منطقة طوكيو مساء أمس، بلغت قوته 5,9 درجات بحسب المعهد الجيوفيزيائي الأميركي بدون أن يتسبب بصدور إنذار تسونامي. ولم تسجل أي أضرار حتى الآن.

وأدت الأمطار القياسية التي سجلت منذ عدة أيام في عدة مناطق بينها هيروشيما وكيوتو واوكاياما إلى فيضانات وانزلاقات تربة حيث علق العديد من السكان في منازلهم رغم صدور أوامر إخلاء.

وقال يوشينوبو كاتسوورا أحد مسؤولي إدارة الكوارث في مقاطعة ايهيمي إنه «من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، إذ ما زلنا بصدد جمع المعلومات».

وسجلت هيروشيما أعلى حصيلة مع 23 قتيلاً على الأقل بحسب تلفزيون (ان اتش كي) الياباني لكن مقاطعات أخرى مثل ايشي وجيفو وكيوتو واوكاياما لحقت بها أضرار كبرى أيضاً.

ونشر حوالي 48 رجل إطفاء وشرطي وعسكري من قوات الدفاع الذاتي على الأرض، لكنهم يواجهون صعوبات كبرى نظرا لتعذر الوصول إلى بعض الأماكن في الأرياف. وحلول الليل لا يسهل مهمتهم.

وكانت فرق الإغاثة تعمل على إنقاذ سكان لجأوا إلى سطوح منازلهم بعدما غمرت المياه قسما كبيرا منها. وتمت الاستعانة بمروحيات وسفن وآليات أخرى. ووصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الوضع بأنه «خطير جدا» وأمر ببذل أقصى الجهود الممكنة لإنقاذ السكان. وشكلت الحكومة خلية أزمة. وانهارت منازل في بعض الأماكن بسبب انزلاقات التربة فيما غمرت المياه الموحلة عدة طرقات وأحياء بكاملها. وروى يوزو هوري الذي كان في منطقة هيروشيما (جنوب غرب) لصحيفة محلية «كنت في سيارتي وفجأة دخلتها المياه. تمكنت من الفرار لكنني شعرت بخوف شديد». وتجاوز منسوب الأمطار نحو المتر في 72 ساعة في عدة مناطق فيما لاحظت مصلحة الأرصاد الجوية أن مثل هذه المستويات لم تسجل إلا نادرا منذ عدة عقود. ووصفت الأمطار بأنها «رهيبة» لافتة إلى أنها ستستمر حتى اليوم الأحد.