كوريا الشمالية تندد بمطالب واشنطن «المبالغ فيها»

بيونج يانج (أ ف ب)

نددت كوريا الشمالية، أمس، بمطالب الولايات المتحدة «المبالغ فيها» خلال محادثات حول نزع الأسلحة النووية أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيونج يانج وكان وصفها في وقت سابق بأنها «بناءة».

ووصفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الموقف الأميركي خلال الاجتماع بأنه «مؤسف للغاية» معتبرة أنه يخرق روحية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة سنغافورة التاريخية الشهر الماضي.

وأوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية أن «السلوك الأميركي والمواقف التي اتخذت خلال المحادثات العالية المستوى الجمعة والسبت كانت مؤسفة للغاية».

وهاجمت الخارجية الكورية الشمالية «مطالب نزع السلاح النووي الأحادية والمبالغ فيها» من قبل الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعيد وصف وزير الخارجية الأميركي الاجتماع بأنه ناجح بدون تقديم توضيحات بشأن كيفية التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في مقابل ضمانات أمنية.