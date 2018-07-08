إيران تطلب دعم أوروبا بعد انسحاب شركة شحن عملاقة

طهران (وكالات)

وجه مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، رسالة مكتوبة للرئيس حسن روحاني لفتح تحقيق عاجل حول تدهور سوق العملات الأجنبية المتواصل. وأمس أعلنت شركة نقل بحري فرنسية عملاقة انسحابها من إيران خشية الوقوع تحت العقوبات الأميركية. الأمر الذي دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الطلب من الدول الأوروبية بفعل المزيد في مواجهة الإجراءات الأميركية.

وأعرب خامنئي عن قلقه بشأن الوضع الاقتصادي الذي دفع ملايين الإيرانيين للتظاهر ضد النظام الذي حملوه مسؤولية الغلاء والبطالة.

وربط ناشطون هذا التحرك بتصريحات الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني والنائب الحالي بالبرلمان، محمود بهمني، لوكالة (مهر) أمس الأول والتي كشف خلالها أن أبناء كبار مسؤولي النظام أخرجوا 148 مليار دولار من العملة الصعبة أي أكثر من احتياطي الدولة، وفق تعبيره.

وذكر نواب بالبرلمان الإيراني أن 5000 من أبناء المسؤولين الكبار في النظام أخرجوا مبالغ طائلة من العملة الصعبة وأودعوها في حساباتهم في البنوك الأجنبية.