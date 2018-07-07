«دواعش» يختطفون مختار قرية عراقية ويقتلون ابنه

تكريت (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، أمس السبت، أن عناصر من تنظيم(داعش) الإرهابي اختطفوا مختار إحدى القرى، وقتلوا ابنه في اشتباكات شمال غرب قضاء الشرقاط (280 كم شمال بغداد).

وقال المصدر إن«عناصر داعش تسللوا فجر أمس إلى قرية اعذيه بمنطقة العيث شمال غرب الشرقاط، وتمكنوا من اختطاف المختار عيسى محمد جبر وقتل ابنه، ونقلوا المختطف إلى جهة مجهولة بعد اشتباكات قصيرة مع أبناء القرية». وتشهد المناطق الصحراوية بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات تنفذها الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.