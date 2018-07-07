مقتل 6 إرهابيين وتدمير 24 نفقاً بعملية «ثأر الشهداء»

بغداد (وكالات)

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، امس السبت، أن حصيلة عملية «ثأر الشهداء» التي تنفذها الشرطة في مناطق ديالى وصلاح الدين هي مقتل ستة إرهابيين، وتدمير خمس سيارات مفخخة، إضافة إلى إلقاء القبض على 15 شخصا مشتبه بهم. وأضاف جودت - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات تمكنت من تدمير 32 مقرا للعدو، ومعالجة 48 عبوة ناسفة، وتدمير 24 نفقا ومركز تدريب للدواعش، مشيرا إلى أنه تم «العثور على عتاد خفيف، وتفجير منزل مفخخ بداخله 16 عبوة، بالإضافة إلى العثور على مصنع صواريخ». وكان مركز الإعلام الأمني العراقي أعلن، الأربعاء الماضي، انطلاق عملية «ثأر الشهداء» لتطهير مناطق شرق طريق ديالى - صلاح الدين، وذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. من جانبه، أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، ضبط وتدمير سيارتين لتنظيم «داعش» وتفكيك أربع عبوات ناسفة في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة.

وأعلن مركز الإعلام الأمني، أمس، عن تدمير أربعة أنفاق وست عبوات ناسفة خلال حملة تفتيشية في محافظة نينوى. وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية -، إن «القطعات العسكرية المتمثلة بفرق المشاة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والعشرين وأبطال الحشد الشعبي وبإسناد جوي من طيران الجيش العراقي شرعت أمس بتفتيش عدد من المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار فيها بحسب معلومات استخبارية، وشملت العملية مناطق (الريحانية والأكوار - خبيرات عطشانة - السحاجى - تل خزف- الثلجة- البوير- خربة الشهداء - اليونسية- ضمن سلسلة جبال عطشانة)».وأضاف رسول، أن «العملية أسفرت عن تدمير أربعة أنفاق وست عبوات ناسفة موقعيا وما تزال العملية مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها المرسومة».

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، تفكيك 260 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين وثلاثة صواريخ في منطقة سنجار، التابعة لقيادة شرطة نينوى. وقال الناطق باسم الداخلية - في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، إن مديرية شرطة سنجار، فككت 260 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين وثلاثة صواريخ تم زرعها من قبل عصابات تنظيم (داعش) الإرهابية في قرية (تل قصب)، وكذلك إزالة 111 عبوة ناسفة أخرى من الجهة الجنوبية لقضاء سنجار شمال قرية (تل قصب) القديم.

وأضاف البيان أنه تم تفكيك جميع العبوات الناسفة والصواريخ والحزامين الناسفين ومعالجتها غرب مدينة الموصل.