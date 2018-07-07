العراق.. مباحثات لتشكيل تحالفات «الحكومة»

سرمد الطويل ، وكالات (بغداد)

في الوقت الذي استأنفت فيه القوى والأحزاب الشيعية لقاءاتها كرد فعل أول على تشكيل تكتل سني ضم عدداً من الأحزاب والكيانات، تؤكد مصادر سياسية أن عمليات العد والفرز اليدوي التي بدأت قبل أيام في كركوك والسليمانية ونينوى قد تغير الكثير من التوجهات والتحالفات المتوقعة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.

وشكل عدد من الأحزاب والكيانات السنية تحالفا اثر عقد اجتماعا لهم في تركيا مؤخراً يضم أكثر من 40 نائباً، ليخوض مفاوضات تشكيل الحكومة‏‭ ‬المقبلة ‬مع ‬باقي ‬الكتل ‬بقيادة ‬رئيس «‬المشروع ‬العربي» ‬خميس ‬الخنجر.

وتوزعت القوى السنية وفق نتائج الانتخابات‏‭ ‬الأخيرة ‬على ‬تكتلات ‬ثلاثة ‬هي «‬الحل» ‬برئاسة ‬جمال ‬الكربولي، ‬و»‬تحالف‭ ‬القرار» ‬بزعامة ‬أسامة ‬النجيفي ‬ورعاية ‬رجل ‬الأعمال ‬خميس ‬الخنجر (‬يتألف ‬من‭ ‬مجموعة ‬لوائح ‬صغيرة ‬موزعة ‬بين ‬محافظات ‬الأنبار ‬وبغداد ‬ونينوى)‬، ‬أما ‬التكتل‭ ‬السياسي ‬الثالث ‬فهو «‬تحالف ‬الوطنية» ‬بقيادة ‬إياد ‬علاوي، ‬ومن ‬رموزه: ‬صالح‭ ‬المطلك ‬وسليم ‬الجبوري، ‬بينما ‬دخل ‬كيان «‬بيارق ‬الخير» ‬و»‬تحالف ‬النصر» ‬التابع‭ ‬لرئيس ‬الوزراء ‬حيدر ‬العبادي ‬ومرشحون ‬مستقلون ‬في ‬تحالفي «‬سائرون» ‬بزعامة‭ ‬رجل ‬الدين ‬الشيعي ‬مقتدى ‬الصدر، ‬و»‬الفتح» ‬بقيادة ‬هادي ‬العامري.

واستأنف ممثلون عن الكتل الشيعية باستثناء كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، لقاءاتهم بعد توقفها لأيام بسبب خلافات حادة بين كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري و»سائرون» بزعامة مقتدى الصدر حول منصب رئيس الوزراء وشكل الحكومة.وقالت مصادر سياسية في بغداد، إن التحالف الأولي والهش بين «الفتح» و»سائرون» معرض للانهيار تماماً.وبحسب وزير عراقي على صلة بالمفاوضات الحاصلة، فقد اكد ان «الصدر عقد ثلاثة اتفاقات أولية تُعتبر تمهيداً لعقد تحالف كبير نحو الكتلة الكبرى، الأول مع الفتح بزعامة هادي العامري، والثاني مع النصر بزعامة حيدر العبادي، والثالث مع الوطنية والحكمة بزعامة كل من أياد علاوي وعمار الحكيم». وتابع «هناك خلافات غير سهلة مع الفتح حول اسم رئيس الوزراء وشكل الحكومة وبرنامجها، وحتى الآن لا يوجد أي تقدّم في الموضوع».

وبالنسبة للمحادثات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وكتلته، أوضح الوزير «أنها تتعلق بالمناصب، وهناك اتفاق شبه تام على البرنامج الحكومي بين الطرفين، أما بالنسبة لقائمتي علاوي والحكيم فيمكن القول إنه تحالف بحكم المنجز حالياً». واستدرك بالقول ان «عملية العد والفرز وانتظار النتائج تصب في صالح المشاورات السياسية، خصوصاً أن الحديث عن شهر آخر حتى تصديق المحكمة النتائج النهائية للانتخابات، هذا إذا لم يتم الطعن بها مرة أخرى من قبل الكتل السياسية، وبالتالي سيتم تجميد النتائج لحين البت بالطعون»، واصفاً الحالة السياسية العراقية بأنها «فوضى»، كاشفاً أن «الكثير من زعماء الكتل ينتظرون عودة قاسم سليماني إلى العراق مرة أخرى بعد أن غادر إلى سوريا بسبب الهجوم على درعا».

وتسعى الكتل السياسية الشيعية في العراق إلى إعادة تشكيل تحالف يجمعها يكون شبيهاً بالتحالف الوطني، الذي ضمها منذ سنوات. وقالت مصادر مطلعة إن «الكتل السياسية الشيعية تسعى الآن‏‭ ‬لتشكيل ‬تحالف ‬شيعي ‬تحت ‬مسمى ‬التحالف ‬الوطني ‬الذي ‬كان ‬يضمها ‬أو ‬اسم ‬آخر،‭ ‬وتجري ‬اجتماعات ‬مستمرة ‬بهذا ‬الخصوص ‬في ‬بغداد ‬والنجف»‬حيث ‬يعيش ‬زعيم ‬التيار‭ ‬الصدري ‬مقتدى ‬الصدر ‬وهو ‬أيضا ‬زعيم ‬تحالف “‬سائرون” ‬الذي ‬يمتلك ‬54 ‬مقعداً ‬في‭ ‬البرلمان ‬العراقي.

إلى ذلك، اجتمع الزعيم العراقي مقتدى الصدر امس، بمدينة النجف مع اياد علاوي زعيم ائتلاف «الوطنية» لبحث سبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وذكر بيان لمكتب الصدر وزع أمس أنه «استقبل رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي اليوم وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تهم الشأن العراقي، وخصوصاً الملف السياسي وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة». وشدد الصدر» على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل تقديم الخدمات وتوفير العيش الحر الكريم للفرد العراقي». وأوضح البيان « كما تم خلال اللقاء التطرق إلى موضوع العد والفرز اليدوي ، وكذلك الأمور العامة التي تخص البلد، وضرورة إيجاد الحلول الفاعلة لتدعيم الأمن والاستقرار في ربوع العراق». وكان وفد من قائمة الفتح بزعامة هادي العامري ووفد منفصل من ائتلاف دولة القانون قد وصلا الليلة قبل الماضية إلى محافظة أربيل لإجراء مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. من جانب آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، أن عملية نقل صناديق الاقتراع من ست محافظات جنوبية إلى بغداد بدأت أمس السبت. وقال القاضي ليث جبر حمزة ، الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان صحفي، :»بدأت السبت عمليات نقل صناديق الاقتراع لمحافظات البصرة و ميسان و ذي قار والمثنى و القادسية وواسط إلى معرض بغداد الدولي لإجراء عمليات العد والفرز اليدوي للمراكــز والمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون «. وأضاف :»سوف تُدقق هذه الصناديق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا وبشكل تراتبي لهذه المحافظات، وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية لكل محافظة ابتداء من الاثنين (غدا)».

وذكر أنه «تم الاستعانة بموظفين من مكتبي المفوضية في منطقة الكرخ ببغداد والرصافة وموظفي رئاستي محكمتي استئناف الرصافة والكرخ للقيام بإجراء عملية العد والفرز اليدوي وبإشراف مباشرة من قبل مجلس المفوضين وممثلي الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة».