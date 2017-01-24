«الحبتور» أول المتأهلين إلى «مربع الذهب»

دبي (الاتحاد)

حجز فريق الحبتور بطاقة التأهل للمربع الذهبي لكأس ماكلارين الفضي للبولو المقامة حالياً بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو، بعدما فاز على فريق الإمارات 9-7.5، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأول، ضمن المجموعة الثانية، فيما عاد ديزرت بالم وسجل أول فوز له في البطولة والذي جاء على حساب الذئاب 13-7.

ويبقى الصراع قوياً في المجموعة الثانية على البطاقة الثانية خاصة الجولة الأخيرة من المجموعة غداً ستحمل الكثير من الإثارة، حيث يلتقي ديزرت بالم مع الحبتور في مواجهة مهمة للأول بينما يبحث الحبتور عن الحصول على العلامة الكاملة في كل المباريات، فيما يلعب الإمارات أمام الذئاب، ورغم أن الإمارات فاز على ديزرت في الافتتاح فإن الصراع بينهما على التأهل من خلال الجولة الأخيرة.

وأرجع محمد الحبتور تقدم فريق الإمارات الواضح والسريع على فريقه لغياب نجم الفريق «نيكول» الذي ينتظر أن يشارك معه في الدور التالي بعد أن يتماثل للشفاء، مشيراً إلى أنه من أفضل 4 لاعبين في العالم وسيضيف الكثير إلى فريقه، وقال: فريقي لم يتجانس إلا بعد الشوط الثالث وفريق الإمارات كاد أن يخطف المباراة إلا أن الفريق استعاد زمام المباراة وأعادوا ترتيب أوراقهم ثم تحقيق الفوز، والمباراة المقبلة غداً أمام ديزرت بالم ليس لها أية أهمية، فقد حصل فريقه على بطاقة التأهل، والآن يعد العدة للمرحلة الثانية.

وأضاف: بالطبع سنسعى للفوز ولكن نواجه ديزرت الباحث عن الفوز والتأهل، ولكن في النهاية يبقى الملعب هو الفيصل في النتيجة.