رام الله: ممارسات إسرائيل في الخان الأحمر تهجير وتطهير عرقي

رام الله (الاتحاد)

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الأسبوع الفائت كان شاهداً على جريمة تطهير عرقي جديدة تعد لها سلطات وقوات الاحتلال بمحاولة محو قرية الخان الأحمر، في عملية اقتلاع وتهجير وتطهير شاملة لأهداف استيطانية، موضحة أن ما تمارسه إسرائيل من النقب إلى الخان الأحمر هو تهجير قسري وتطهير عرقي في خدمة المشروع الاستيطاني.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب أمس، إلى أن سكان الخان الأحمر ومعهم متضامنون جاؤوا من مختلف المحافظات ووقفوا أمام مخطط التطهير العرقي والتهجير القسري.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل إذ تقوم بتهجير القرى، تحاول تنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير المعروف باسم «E1» لربط مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنة كفار أدوميم بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن مشروع التهجير القسري يفصل الضفة الغربية شمالها ووسطها عن جنوبها وهو يمتد على منطقة مساحتها 12443 دونماً من الأراضي.