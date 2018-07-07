حراس المسجد الأقصى يتصدون لأعمال تخريب إسرائيلية

عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (القدس المحتلة، غزة)

تمكن حراس المسجد الأقصى من وقف أعمال تخريب حاولت قوات الاحتلال القيام بها بعد منتصف ليل الجمعة السبت في المسجد الأقصى، وقال المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس إن عمليات التخريب تركزت في منطقة باب الرحمة المغلق والواقع بين المُصلى المرواني وباب الأسباط داخل المسجد، لافتاً إلى أن حراس المسجد حمّلوا قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات أعمالهم التخريبية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إنّ هذا الاعتداء، يأتي استكمالًا لمخططات الاحتلال في الاعتداء على مقبرة «باب الرحمة»، التي تواصلت الهجمة ضدها طوال يونيو الماضي، وقد جرى اقتطاع جزء من المقبرة وتسييجها، وتدنيسها، ونبش القبور، ووضع أسوار وحواجز حديدية لفصل الجزء الذي اقتطعته شرطة الاحتلال من المقبرة.

وتسعى سلطات الاحتلال لمصادرة أجزاء من المقبرة لمصلحة إنشاء مشاريع تهويدية ومسارات تلمودية في المكان.

وكان مئات المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان الماضي نفّذوا أعمالاً تطوعية ضخمة في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى، شملت توضيب وترتيب المنطقة وزراعتها بأشجار زيتون جديدة، لتوفير الأجواء المناسبة لاستخدام المصلين لها، في حين تسعى سلطات الاحتلال منذ ذلك الوقت إلى تخريب هذه الأعمال وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً.