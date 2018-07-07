أمير الكويت يبدأ زيارة للصين

الكويت (وكالات)
وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء أمس، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى الصين، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج. ويستهل أمير الكويت زيارته إلى الصين، بإجراء جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني، يستعرض خلالها الجانبان العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
كما ستشهد الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، تشمل العديد من المجالات الحيوية، خاصة في مجالات التجارة، والطاقة، والمال، إضافة إلى مشروع (الحزام والطريق)، في إطار رؤية (الكويت 2035)، وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي.
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