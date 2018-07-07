الشاهد: 2018 آخر عام صعب على تونس

ساسي جبيل (تونس)

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، «إن تونس في الطريق الصحيح بعد تعافي اقتصادها وتحسن نموه وتسجيل مؤشراته التحسن الهام في السياحة والتصدير»، وأن 2018 آخر عام صعب اقتصادياً على بلاده. وأكد الشاهد في تصريح صحفي له، أمس، خلال إشرافه على وضع حجر الأساس للمصنع المزمع إحداثه من قبل إحدى الشركات الألمانية بالمنطقة الصناعية بمدينة بوحجر من محافظة المنستير، وسط شرقي البلاد، أن اختيار هذه الشركة الألمانية تونس لفرعها الرابع في العالم، دليل ثابت على تعافي الاقتصاد التونسي وتحسن النمو، مضيفاً أنه لابد من المزيد من العمل والمثابرة لخلق فرص شغل لحاملي الشهادات العليا. وبيّن رئيس الحكومة التونسية أنه بانتهاء هذا العام تنتهي الصعوبات الاقتصادية في بلاده في المالية العمومية، وأن قانون المالية للعام 2019 سيكون أسهل بكثير، ولن يتضمن ضرائب جديدة على الشركات، مشيراً إلى توقعات بارتفاع نسبة النمو خلال الثلاثية الثانية من 2018. كما اعتبر الشاهد، أن تونس قادرة على ما هو أحسن، بتوفير استقرار سياسي واجتماعي وامني، وبتضافر كل الجهود.

من جانبه، أفاد الرئيس المدير العام للشركة الألمانية، بفرع تونس، حيبب مكشاح، في تصريح صحفي، بأن هذا المصنع المختص في صنع الأسلكة الكهربائية والإلكترونية، هو الرابع للشركة على مستوى عالمي، والأول في تونس، مضيفا أن أشغاله تنطلق مباشرة إثر وضع حجر الأساس لتمتد على حوالي 8 أعوام، وتنتهي في غضون 2026، وسيوفر 3500 موطن شغل. وعبّر الرئيس المدير العام، عن سعي إدارته لإتمام أشغال القاعة الأولى في غضون مارس 2019 لتنطلق في الإنتاج، في انتظار انتهاء أشغال كامل المصنع.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط في العاصمة، أحد عناصرها تكفيري. وأوضحت الداخلية في بيان أمس، أن دورية تابعة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني، قامت بتفكيك هذه الشبكة الناشطة بين منطقتي التضامن بمحافظة أريانة، والعمران الأعلى بمحافظة تونس بالعاصمة الكبرى.

وأضاف البيان أن الدورية، ألقت القبض على اثنين من عناصرها أحدهما عنصر تكفيري مشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه منشوري تفتيش من أجل تورطه في قضية ترويج المخدرات ومحكوم عليه بـ 5 أعوام سجن بالنفاذ العاجل، مشيرا إلى حجز لديهما 14 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن حوالي 1.4كلجم. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة التحريات معهما وإدراج طرف ثالث بالتفتيش شملته الأبحاث.

كما أكدت الداخلية في بيان آخر أن وحداتها الأمنية التابعة لمنطقة سبيطلة من محافظة القصرين، وسط غربي البلاد، تمكنت من مداهمة منزل عنصر تكفيري بأحد الأحياء بالمنطقة المذكورة وذلك إثر ورود معلومات على مصالحها الفنية، وتمكنت من حجز بعض المواد التي تستعمل في صناعة العبوات الناسفة.

وأضافت أن وحداتها الأمنية داهمت بالاشتراك مع وحدات الجيش الوطني أحد المنازل بضواحي مدينة سبيبة المجاورة، وتمكنت من إيقاف مجموعة تتكون من 4 عناصر من بينها عنصر صادرة بحقه عدة مناشير تفتيش تتعلق بتهم قضايا حق عام وتنشط في ترويج مادة القنب الهندي، وحجزت لديها كمية من القنب الهندي ومبلغ مالي قدّر بـ20 ألف دولار وخنجر. وتم الاحتفاظ بالمجموعة لمزيد التحقيق بشأنها في انتظار إحالتها على أنظار النيابة العمومية وفق ما نقله مراسل نسمة بالجهة.