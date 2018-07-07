ليبيا : جماعة مسلحة تخطف 4 مهندسين آسيويين

طرابلس (وكالات)

أعلنت شركة حكومية ليبية أنّ مسلحين مجهولين خطفوا ثلاثة مهندسين فلبينيين ورابعاً كوريّاً جنوبياً يعملون لديها في جنوب غرب البلاد. وقال «جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا» في بيان إنه صباح أمس الأول «قامت مجموعة مسلحة باقتحام موقع الحساونة بقوة السلاح، وتوجهت للعمارة السكنية التي تتواجد فيها العمالة الأجنبية المساندة لأعمال التشغيل والصيانة، واختطفت بالقوة أربعة مهندسين أجانب، هم ثلاثة من دولة الفليبين ورابع من كوريا الجنوبية». ويُعدّ موقع منظومة آبار جبال الحساونة (900 كلم جنوب طرابلس) واحداً من خمس منظومات مسؤولة عن نقل المياه إلى غرب ليبيا، بما في ذلك طرابلس.

وأضاف البيان إنّ المسلحين «اقتادوا المهندسين خارج الموقع بعد اختطاف ثلاثة أفراد من الأمن الصناعي. وعلى بُعد 10 كلم، تم إخلاء سبيل أفراد الأمن الصناعي، واقتادوا الأجانب الأربعة إلى جهة مجهولة». وناشدت الشركة «كافة الجهات الأمنية والرسمية والحكماء بالمنطقة الجنوبية بشكل عاجل العمل لإطلاق سراح المهندسين الأجانب المختطفين». وحذرت من «التداعيات السلبية لمثل هذه الأعمال على التشغيل والصيانة، وبالتالي توقف الإمداد المائي بشكل كامل عن المدن والمشاريع الزراعية غرب ليبيا، وخاصة العاصمة طرابلس».

وأنشئ جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي في 1983، وهو شركة حكومية مسؤولة عن توفير إمدادات المياه العذبة إلى المدن الليبية عبر أنابيب ضخمة تنقل المياه من آبار جوفية في عمق الصحراء الليبية. ويأتي خطف المهندسين الأربعة بعد أسبوعين من إطلاق سراح ثلاثة مهندسين أتراك ومهندس جنوب أفريقي يعملون في شركة تركية تنفذ مشروع محطة «أوباري الغازية» لتوليد الكهرباء في مدينة أوباري في جنوب ليبيا، وذلك بعدما خطفوا لنحو ثمانية أشهر. وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 من فوضى أمنية وسياسية وشهدت مراراً خطف أجانب يعملون في شركات تنفذ مشاريع نفطية وكهربائية.

من جانب آخر، قتل ليبيان وخطف اثنين آخرين أمس السبت إثر تعرض منشأة آبار مياه لهجوم إرهابي في جنوب شرق ليبيا، هو الثاني من نوعه، حسب ما أعلن مشروع النهر الصناعي في ليبيا. وجاء في بيان صادر عن «جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا أن حقل آبار مياه موقع تازربو تعرض لهجوم إرهابي أسفر عن سقوط قتيلين واختطاف شخصين آخرين». وأوضح البيان أن «الجماعات الإرهابية» التي شنت الهجوم «عاثت نهباً وقتلاً وفساداً وترويعاً للعائلات والأطفال وكذلك المستخدمين، الذين أخذوا على عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلى المدن».

وأضاف البيان إن «الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل مهندس ورجل أمن من كتيبة حماية النهر، كما تم اختطاف اثنين من ذات الكتيبة، ونهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع». ويقع موقع آبار المياه الذي تعرض للهجوم داخل الحدود الإدارية لبلدية تازربو في أقصى الجنوب الشرقي لليبيا. من ناحية أخرى ، أكد أحمد سلطان، الناطق باسم كتيبة «سبل السلام» التابعة للجيش الليبي، تحرير ثلاثة مواطنين من مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا كان قد تم اختطافهم قبل يومين من جانب عصابات تشادية. وقال سلطان لـ»بوابة الوسط»، أمس السبت، إن» دوريات تابعة للكتيبة خرجت لتعقب الخاطفين وبعد رصدهم داخل الحدود التشادية في جبل كلجنا، اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة ونتج عنها تحرير المخطوفين الثلاثة، ومصادرة سيارة مسلحة تابعة للعصابات التشادية». وأوضح سلطان، أحد جنود الكتيبة أصيب إصابة طفيفة، مشيراً إلى المواطنين الثلاثة بخير. ولم يشر المتحدث إلى تاريخ اختطاف الليبيين الثلاثة.