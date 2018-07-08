«ألوية العمالقة» تتقدم في الحديدة وتصل مشارف «زبيد»

عقيل الحلالي، وكالات (الحديدة، صنعاء)

تقدمت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، إلى مشارف مديرية «زبيد»، ثاني كبرى مدن محافظة الحديدة الساحلية، وسط معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية التي خسرت أمس الأول، سيطرتها على مديرية «التحيتا» المجاورة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن معارك شرسة اندلعت صباح أمس، بين ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف «وادي زبيد»، شرقي مديرية التحيتا التي يبعد مركزها الرئيسي عن مدينة زبيد نحو 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن معارك أخرى دارت بين الطرفين في منطقة «القرشية» الواقعة على بعد نحو 16 كيلومتراً إلى الشمال من مركز التحيتا. وذكرت المصادر أن المعارك باتجاه زبيد تزامنت مع مواجهات مسلحة بين قوات المقاومة المشتركة وجيوب لميليشيات الحوثي في منطقة «المغرس» جنوب مركز مديرية التحيتا.

وأفاد أهالي التحيتا باندلاع اشتباكات بين الطرفين في أحياء سكنية غربي مدينة التحيتا، حيث تتحصن مجاميع مسلحة حوثية داخل عدد من المنازل والمساجد منذ فرارها مساء أمس الأول من مواقعها في شمال المدينة. وقالوا إن الاشتباكات تركزت في حي «بني عفيف»، مؤكدين تقدم قوات المقاومة المشتركة خلال المواجهات في المنطقة الغربية لإحكام سيطرتها الكاملة على المدينة، مشيرين إلى فرار عناصر تابعة للميليشيات باتجاه مديرية «زبيد» عبر طرق ترابية.

وحاولت الميليشيات استعادة المواقع التي خسروها في التحيتا، لكن قوات المقاومة وبإسناد من التحالف تصدت لها موقعة عشرات القتلى في صفوف الميليشيات. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة مساندة لتقدم قوات المقاومة مستهدفة تجمعات وتعزيزات الميليشيا. وقالت مصادر ميدانية إن ما لايقل عن 50 حوثياً لقوا مصرعهم خلال معارك الأمس، فيما أصيب عشرات آخرين، في حين تمكنت فيه ألوية العمالقة من أسر عدد كبير أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا. وأفادت وسائل إعلام محلية، بمصرع القيادي الحوثي، هاشم السياني، مع 15 من مرافقيه أمس الأول، خلال المعارك مع المقاومة اليمنية بالتحيتا.

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة، مأمون المهجمي، إن الألوية تعتزم تحرير مديرية «زبيد» بعد طرد ميليشيات الحوثي الإيرانية من «التحتيا». وأضاف المهجمي، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن الميليشيات الإيرانية تستخدم أسلوب حرب العصابات، مؤكداً فشل كل محاولات المتمردين للاختراق بعد تحرير مناطق واسعة من التحيتا. وبين أن قوات الألوية تجري عمليات تمشيط في منطقة المزارع شرقي التحيتا بمحاذاة خط زبيد العام، حيث كانت تتمركز الميليشيات الموالية لإيران لقطع الطريق الساحلي. وأشار إلى أن المقاومة استطاعت قطع الخط الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد والتي تعد مدينة استراتيجية بين الحديدة ومحافظة تعز المجاورة.

وقتل مسلحون حوثيون، أمس، عندما انفجر لغم أرضي بمركبة عسكرية كانت تقلهم أثناء فرارهم إلى «زبيد»، بحسب إفادات بعض السكان. وتمهد هذه الخطوة لعملية تحرير مديرية زبيد التي تقع جنوبي محافظة الحديدة.

وفي مدينة الحديدة، قصف طيران التحالف أمس، تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة «كيلو 16» شرقي مدينة الحديدة، حيث استمرت الميليشيات بحفر الخنادق وإقامة الحواجز الترابية والإسمنتية في شوارع وأحياء المدينة. وبلغ عدد الخنادق والحواجز المستحدثة في شوارع الحديدة، حتى مساء أمس، أكثر من 100 خندق وحاجز ترابي وخراساني، بحسب مصادر إعلامية محلية.