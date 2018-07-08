«ألوية العمالقة» تتقدم في الحديدة وتصل مشارف «زبيد»

عقيل الحلالي، وكالات (الحديدة، صنعاء)
تقدمت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، إلى مشارف مديرية «زبيد»، ثاني كبرى مدن محافظة الحديدة الساحلية، وسط معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية التي خسرت أمس الأول، سيطرتها على مديرية «التحيتا» المجاورة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن معارك شرسة اندلعت صباح أمس، بين ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف «وادي زبيد»، شرقي مديرية التحيتا التي يبعد مركزها الرئيسي عن مدينة زبيد نحو 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن معارك أخرى دارت بين الطرفين في منطقة «القرشية» الواقعة على بعد نحو 16 كيلومتراً إلى الشمال من مركز التحيتا. وذكرت المصادر أن المعارك باتجاه زبيد تزامنت مع مواجهات مسلحة بين قوات المقاومة المشتركة وجيوب لميليشيات الحوثي في منطقة «المغرس» جنوب مركز مديرية التحيتا.
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وحاولت الميليشيات استعادة المواقع التي خسروها في التحيتا، لكن قوات المقاومة وبإسناد من التحالف تصدت لها موقعة عشرات القتلى في صفوف الميليشيات. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة مساندة لتقدم قوات المقاومة مستهدفة تجمعات وتعزيزات الميليشيا. وقالت مصادر ميدانية إن ما لايقل عن 50 حوثياً لقوا مصرعهم خلال معارك الأمس، فيما أصيب عشرات آخرين، في حين تمكنت فيه ألوية العمالقة من أسر عدد كبير أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا. وأفادت وسائل إعلام محلية، بمصرع القيادي الحوثي، هاشم السياني، مع 15 من مرافقيه أمس الأول، خلال المعارك مع المقاومة اليمنية بالتحيتا.
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وقتل مسلحون حوثيون، أمس، عندما انفجر لغم أرضي بمركبة عسكرية كانت تقلهم أثناء فرارهم إلى «زبيد»، بحسب إفادات بعض السكان. وتمهد هذه الخطوة لعملية تحرير مديرية زبيد التي تقع جنوبي محافظة الحديدة.
وفي مدينة الحديدة، قصف طيران التحالف أمس، تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة «كيلو 16» شرقي مدينة الحديدة، حيث استمرت الميليشيات بحفر الخنادق وإقامة الحواجز الترابية والإسمنتية في شوارع وأحياء المدينة. وبلغ عدد الخنادق والحواجز المستحدثة في شوارع الحديدة، حتى مساء أمس، أكثر من 100 خندق وحاجز ترابي وخراساني، بحسب مصادر إعلامية محلية.