المقاومة المشتركة: أولويتنا سلامة المدنيين في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أكد قائد اللواء أول عمالقة العميد رائد الحبهي، أن سلامة المواطنين تقع في أولويات القوات المشتركة والتحالف العربي في الساحل الغربي منذ انطلاق معركة تحرير الحديدة من سيطرة الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن الميليشيات تستخدم المدنين دروعاً بشرية من أجل إطالة أمد المعركة. موضحاً أن الأيام القادمة ستشهد تحركات عسكرية كبيرة في ظل رفض الميليشيات الانسحاب من مدينة الحديدة بشكل كامل. وقال العميد الحبهي «رفض الحوثيين الانسحاب من شوارع الحديدة سيدفع قوات العمالقة والقوات المشتركة والتحالف العربي إلى إطلاق العملية العسكرية لاقتحام المدينة وتخليص الأهالي من ظلم هذه الميليشيات الإجرامية»، موضحاً أن هناك خطة عسكرية متكاملة لاقتحام وتحريرها بالكامل.