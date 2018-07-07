تعزيزات عسكرية تمهيداً لمعركة تحرير الحديدة



تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) استكملت قوات التحالف العربي، عمليات تدريب وتأهيل عدد من الوحدات العسكرية من قوات المقاومة التهامية ضمن الخطط الرامية لتحرير مدينة الحديدة وتأمين مينائها الاستراتيجي خلال الفترة القادمة. وأضاف مصدر عسكري في المقاومة التهامية لـ «الاتحاد»، أن مئات الجنود من المقاومة التهامية وصلوا إلى أحد المعسكرات في مدينة المخا عقب انتهاء دورات تأهيليهم وتدريبهم بإشراف من القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي، موضحا أن القوات سيتم إشراكها في عمليات عسكرية قادمة تهدف لتحرير مدينة الحديدة وتأمينها. وأشار إلى أن هناك خطة أمنية لتأمين الحديدة بالكامل وحماية كافة المرافق والمنشآت الهامة عقب دحر الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن قوات التحالف تسهم بفاعلية في تأهيل وتدريب المقاومة التهامية والقوات المشتركة في الساحل الغربي إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي الكبير والذي أسهم في تحقيق انتصارات كبيرة.