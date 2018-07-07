طرد خطيب حوثي من مسجد في إب



تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) انتفض عشرات المصلين في أحد مساجد محافظة إب، في وجه أحد خطباء المساجد الموالين لميليشيات الحوثي الإيرانية، وأجبروه على النزول من منبر المسجد عقب دعواته للمواطنين للالتحاق بصفوف الحوثيين والتوجه للجبهات. وقال سكان محليون إن مسجد «الغيثي» في مديرية «الظهار» شهد احتجاجات غاضبة من قبل المصلين الذين رفضوا أحد رجال الدين الحوثيين عقب اعتلائه منبر المسجد ودعوته لتجنيد الشباب ودفعهم صوب جبهات القتال. وأضاف أن المصلين تصدوا للخطيب الحوثي وأجبروه على مغادرة المسجد وسط استنكار من استغلال منابر المساجد في الدعوة للتجنيد وتغرير الأطفال والشباب للانخراط في صفوف الميليشيات.