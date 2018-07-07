الميليشيا تختطف عشرات المدنيين في الضالع

الضالع (الاتحاد)

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، ولليوم الثالث على التوالي، اختطاف عشرات المدنيين من أبناء مديريتي «جبن ودمت»، شمالي شرق محافظة الضالع، جنوبي البلاد. وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ حملة اعتقالات ومداهمة منازل المواطنين والمارة بالطرقات لليوم الثالث على التوالي بمديريتي جبن، ودمت. وبحسب المصادر فإن اختطافات المليشيا الحوثية للمواطنين يأتي بتهمة التخابر مع قوات الشرعية ودول التحالف العربي. وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات ومداهمة المنازل لاعتقال العشرات من المدنيين واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

ووفق المصادر فإن المليشيا اختطفت ما يقارب 70 مواطناً منهم تم اعتقالهم بالنقاط أثناء سفرهم إلى الضالع، وعدن، والبقية تم اعتقالهم أثناء تنفيذ حملة ومداهمة المنازل في مديريتي «جبن ودمت».