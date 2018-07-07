«أحرار صنعاء» يكثفون شعاراتهم ضد الحوثيين



تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) كثفت ما بات يعرف بـ «حركة أحرار صنعاء» من نشر ملصقاتها ومنشوراتها ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في جدران وشوارع العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن المنشورات والملصقات التي تقوم بها حركة أحرار صنعاء دفعت الميليشيات إلى نشر العشرات من عناصرها في الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية من أجل تعقب القائمين على الحركة والمؤيدين لها. وأضاف، أن تحركات الحوثيين جاءت لإفشال أي تحركات شعبية مناهضة لهم في ظل الانكسارات والخسائر التي يتكبدونها في الساحل الغربي وجبهات القتال الأخرى. وحذرت الحركة عبر الملصقات والشعارات، ميليشيات الحوثي وقياداتها بالاستهداف والتصفية في حال عدم مغادرة صنعاء.