التحالف يدمر شبكة اتصالات عسكرية حوثية في صعدة

بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تمكنه من تدمير منظومة اتصالات عسكرية متكاملة لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأوضح التحالف أن المنظومة المدمرة كانت تقع في مديريتي «حيدان ورازح» بصعدة، مشيراً إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة. وأشار إلى أن عمليات التمويه والأسلحة العسكرية المضادة تؤكد بأن الموقع المستهدف هو موقع عسكري. وأكد التحالف أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية مثل ميليشيات الحوثي الإيرانية لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة. ويمثل تدمير منظومة الاتصالات ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية التي تتوالى خسائرها على الأراضي المتبقية تحت سيطرتها، بعد نجاح قوات الشرعية في تحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين.