«جاري بلاير انفيتيشنال».. لقاء النجوم والمشاهير

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، تقام 6 فبراير المقبل فعاليات بطولة جاري بلاير انفيتيشنال 2017 للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الفارس الأسود الدولية، وذلك في ملعب شاطئ جزيرة السعديات للجولف، بمشاركة نخبة من نجوم الجولف ومجموعة من المشاهير العالميين يتقدمهم أيقونة الجولف العالمي جاري بلاير.

وتأتي البطولة التي تتزامن مع عام الخير في الإمارات امتداداً لبطولات جاري بلاير الخيرية العالمية، التي ينظمها البطل بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أسهمت هذه البطولات الخيرية، وعلى مدى سنوات طويلة، في جمع أكثر من 62 مليون دولار تم توزيعها على الأطفال الفقراء والمحتاجين، مما ساعد على تغيير حياتهم نحو الأفضل، وتهدف المؤسسة إلى جمع 100 مليون دولار بحلول عام 2025.

وتعتبر أبوظبي هي المدينة الوحيدة من بين مدن الشرق الأوسط التي تستضيف هذه الرحلة الخيرية التي تقام في ست مدن عالمية كبرى.

وتأكدت مشاركة كل من دارين كلارك، كريس وود، جووست ليوتين، فيكتور ديوبيشن، جايسون شرايفينار، ديفيد هاول، توماس ايكن وتريفور ايميلمان، إضافة إلى نجمة الجولف العالمية وحاملة لقب النسخة الأولى لبطولة فاطمة بنت مبارك المفتوحة لجولف السيدات بيث الين، إلى جانب جورجيا هول، كارولين مارتنز، ايما كابريرا بيلو وفيكتوريا لوفليدي.

وتضم قائمة المشاهير العالميين أسطورتي الكريكيت بريان لارا وريكي بونتينج وأسطورة الركبي فيكتور ماتفيلد والنجمة التلفزيونية ومتسابقة سباقات السيارات جودي كيد، والمغنيان الشهيران كيث دافي وبريان ماكفادن نجما فرقة «بويز لايف» والكوميدي على السيد. وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: استضافة أبوظبي هذه البطولة، تؤكد مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، وتجسد خصال الخير والعطاء التي تشتهر بها الإمارات، كذلك فإن مشاركة الأساطير والنجوم العالميين وبعض الشخصيات العالمية الشهيرة تساعد في الترويج للأهداف الخيرية التي تقام من أجلها البطولة، إضافة للتعريف بالأعمال الإنسانية والخيرية التي تؤديها وتقوم بها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، قال جاري بلاير: نتطلع بشغف لهذه البطولة التي ستقام على ملعب نادي شاطئ جزيرة السعديات للجولف بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة التطوير الاستثمارات السياحي، بارك حياة أبوظبي، ساب ورولكس، إضافة إلى مختلف شرائح المجتمع في الإمارات، خاصة ونحن في عام الخير.

وأضاف: بعد النجاحات التي حققتها النسخة السابقة لهذه البطولة هنا في أبوظبي، نطمح في جمع المزيد من التبرعات هذا العام في سبيل الوصول إلى الرقم المنشود هو 100 مليون دولار بحول عام 2025.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي شهدت مشاركة 18 محترفاً ومحترفة من بينهم اثنان من المصنفين الـ 40 الأوائل هما النمساوي بيرند وايس بيرجر والبريطاني اندي سوليفان، كما شارك أيضاً أحمد المشرخ.