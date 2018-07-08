عبدالله بن زايد: روسيا الاتحادية تحظى باحترام وتقدير الإمارات وشعبها

كازان (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعمال الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية التي عقدت في كازان، وترأس الجانب الروسي دينس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية. وأعرب سموه في كلمته عن شكره وتقديره لدينس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية، ووفد روسيا الاتحادية على حسن الضيافة، وحفاوة الاستقبال، خلال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

كما أعرب سموه عن فخره بتعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيراً سموه إلى أن روسيا الاتحادية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير من دولة الإمارات وشعبها، متطلعاً سموه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد تطوراً في مختلف المجالات، منها السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، إضافة إلى التعاون الوثيق في مختلف المجالات، منها العسكرية والأمنية والاستراتيجية، خاصة في ظل توقيعنا على العديد من الاتفاقيات الثنائية، كان آخرها الإعلان عن التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى روسيا الاتحادية ولقائه فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية في مطلع شهر يونيو الماضي.

وأشاد سموه بالنجاح الذي حققته الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، من خلال استكشاف الفرص الثنائية، وتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على التحديات التي تحول دون الوصول إلى المستوى الأمثل من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكداً سموه ضرورة متابعة مخرجات هذه اللجنة، والبناء على نتائج اللجان السابقة في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.