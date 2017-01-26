طواف أبوظبي «نيولوك» في النسخة «الدولية» لمسـافة 672 كلم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلق مجلس أبوظبي الرياضي العد التنازلي لتنظيم النسخة الثالثة لطواف أبوظبي التي تمت ترقيتها لتدخل ضمن الأجندة المعتمدة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لمسافة 672 كلم، ليكون بذلك السباق الوحيد في الشرق الأوسط، ويقام خلال الفترة من 23 وحتى 26 فبراير المقبل، على 4 مراحل.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مسارات وقمصان ورعاة النسخة الثالثة للطواف الذي يقام ضمن رؤية المجلس الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، ودعم النجاحات الكبيرة التي تسجلها خطط استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس أمس الأول، في ياس مارينا، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والدراج العالمي مارك كافينديتش، سفير طواف أبوظبي، ولورينزو جورجيتو، المدير التنفيذي لـ«آر.سي.إس» للرياضة والفعاليات، ومن الرعاة علي المهيري ممثل «جزيرة المارية»، باتريك بير ممثل طيران الاتحاد، ومعمر الحديدي ممثل نيشن تاورز، وعبدالرحيم البطيح ممثل قناة أبوظبي الرياضية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وتقام النسخة الثالثة لطواف أبوظبي بمشاركة 20 فريقاً عالمياً للمحترفين ونخبة نجوم الدراجات الهوائية في العالم، حيث استطاع تأكيد نجاحاته ومكانته في نسختيه السابقتين وتمكن من الانتقال لروزنامة السباقات العالمية، وتقام جولة أبوظبي باحتساب نقاط للمتسابقين المشاركين حسب الترتيب.