29 مركزاً ومدرسة في «انطلاقة التحدي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمركز تنمية القدرات، وبحضور الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، نظم مركز تنمية القدرات لذوي الإعاقة أمس، البطولة الرياضية لذوي الإعاقة «انطلاقة التحدي» في نسختها العاشرة، والتي حظيت بمشاركة 17 مركزاً و12 مدرسة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك في صالة نادي الجزيرة.

ووجه الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان شكره وتقديره إلى القائمين على الحدث الذي يحظى بأهمية كبيرة كونه يهدف بالدرجة الأولى إلى بث المشاعر الإيجابية لدى هذه الفئة وإشعارها دائماً بأنها فئة طبيعية تستحق الإندماج مع المجتمع، مشدداً على أن هذه الفعالية تعزز مشاعر الثقة بالنفس لدى المشاركين وتمنحهم الحافز والترويح والنشاط إلى جانب القدرة على نسج العلاقات الوطيدة مع الآخرين.

بدوره، أعرب أحمد محسن الحامد رئيس مجلس إدارة مركز تنمية القدرات عن سعادته لهذه النجاحات التي تتحقق للسنة العاشرة على التوالي والمدونة في أفئدة ذوي الإعاقة، والتي جاءت من خلال دعم الدولة لهذه الفئة وبجهود الأفراد والمؤسسات المهتمة بدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، مشيداً بدور نادي الجزيرة في دعم البطولة من خلال احتضانه لها ودعمه اللا محدود لذوي الإعاقة.

ووجهت سميرة سعيد مؤسس ومدير مركز تنمية القدرات المنظمة للحدث شكرها وتقديرها إلى الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لرعايتها البطولة للسنة العاشرة على التوالي ولكافة الجهات الرسمية والخاصة التي ساندت هذا الحدث، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في إعلاء شأن ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لافتة إلى ضرورة دعم هذه الفئة بشكل عام وأطفال التوحد بشكل خاص، ومن هنا كانت هذه البطولة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى إبراز قدرات الأطفال ومدى تحديهم للصعوبات والإنجازات التي يملكون القدرة على تحقيقها، وذلك عبر المشاركة في العديد من الأنشطة والتأكيد على مبدأ المساواة أسوة بأقرانهم إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية قدراتهم الحركية وتطوير مهاراتهم الاجتماعية وتعزيزها.

وأكد خالد عيسى بوحميد نائب أول الرئيس للعلاقات الحكومية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى الجهات الراعية للبطولة على ضرورة دعم القطاعات التي تعنى بذوي الإعاقة والوقوف إلى جانبها، مشيداً بالتشجيع الكبير الذي حظي به المشاركون في هذا الحدث، ومشدداً على التزام الشركة الدائم بدعم مثل هذه الاحتفاليات الرياضية المهمة.

وشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات الشيقة، بدءاً من استعراض الفرق المشاركة ثم فقرتين فنيتين قدمتهما مدرسة أشبال القدس ومدرسة النخبة، إلى جانب تكريم الجهات الراعية للبطولة، قبل أن يعلن عن انطلاق المسابقات والتي اشتملت على جري التتابع، الجري الزجاجي والوثب من على الحواجز مع جمع الأطباق، التصويب على السلة ومسابقة الوثب الطويل من الثبات، حيث يبلغ عدد المدربين الذين أشرفوا على البطولة 12 مدرباً من مختلف المدارس والمراكز المشاركة.