15 دولة في «دولية» فزاع للقوس والسهم

أسامة أحمد (دبي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تدشن 15 دولة اليوم النسخة الثالثة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم «باكورة» بطولات 2017، والدول هي الجزائر، البرازيل، كندا، التشيك، فنلندا، فرنسا، المملكة المتحدة، الهند، العراق، إيطاليا، لاتفيا، ماليزيا، سلوفاكيا، تركيا، بالإضافة إلى الإمارات مستضيفة الحدث، حيث رفع 53 لاعباً ولاعبة شعار التحدي من أجل الوصول إلى منصات التتويج، فيما يتكون منتخب الإمارات من 4 لاعبين هم محمد الشحي، غلام خورشيد، إبراهيم سالم، جمال البدواوي، بالإضافة إلى لاعبة واحدة هي إنصاف النعيمي التي تحمل طموحات «فارسات الإرادة» للمرة الأولى في الحدث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس، وحضره ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لذوي الإعاقة، وماجد العصيمي، مدير البطولة، وكارول هيكس، رئيس لجنة القوس والسهم لذوي الإعاقة بالاتحاد الدولي، ونجيب مشكان، عضو اللجنة الفنية. ووجه ثاني جمعة الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه غير المحدود لـ «فرسان الإرادة»، مشيراً إلى أن الدولة تلعب دوراً مهماً في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الدولية والتي أصبحت رائدة في هذا المجال، وحققت نتائج مبهرة خلال السنوات الماضية. وقال: تلعب دبي دوراً مهماً في رعاية المعاقين وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات، من أجل النهوض بهم واكتشاف المواهب، وخصوصاً أن رياضة القوس والسهم على الطريق الصحيح وفق النهج المرسوم، من أجل اتساع دائرة المشاركين، وأن حضور أبطال عالميين في النسخة الثالثة يعزز مكانة الحدث في الخريطة العالمية.

وأشار إلى أن المنتخب البريطاني الذي أقام معسكراً بالدولة من أجل خوض البطولة، يعتبر أكبر الوفود والذي يتكون من 19 لاعباً ولاعبة، مبيناً أن حضور البرازيل وسلوفاكيا وفلادفيا والجزائر للمرة الأولى يثري الحدث.

وقال العصيمي: بطولات فزاع ظلت تحقق نجاحاً كبيراً على المستوى التنظيمي، واكتسبت سمعة عالمية مما يضاعف من مسؤولية الجميع لتحقيق المزيد من النجاح، مبيناً أن اللجنة المنظمة ستقيم افتتاحاً مبسطاً.

وأشار إلى أن الدول ظلت تستهدف بطولات فزاع بعد النجاحات التي حققتها على الصعد كافة، حيث طلبت بعض الدول العربية والخليجية إقامة دورات تخصصية بالإمارات للقوس والسهم، حيث تمارس 3 أندية بالدولة اللعبة.

وقال: بطولات فزاع شهدت نقلة نوعية مما يعزز من مكانتها المرموقة في الخريطة العالمية، حيث تشهد النسخة الثالثة للقوس والسهم مشاركة أبطال عالميين، مما سيكون له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام بشكل عام.

ووجه العصيمي الشكر إلى «راو» الذي أنشأ اللعبة، مما كان له الأثر الكبير في اتساع دائرة الممارسين، مشيراً إلى أنه تم إسناد تدريب منتخبنا إلى أيوب قاسم، وهو مدرب وطني نتطلع أن يحقق ما يصبو إليه كل منتسب إلى اللعبة.