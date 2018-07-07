مشاهد مصوّرة تتحدى اليباب بروح جمالية

غالية خوجة (دبي)

الصورة حياة أخرى، تـُضمر شبكة نصوص من المعنى المبني للمجهول، برغم أنها تبدو نصاً واحداً، حاول أن يجمّد المشهدَ زمنياً، في لقطة لا تتجمّدُ فيها أزمنة الدلالة، لكونها تتغيّر قرائياً، وتتحرك كعلاقات لنص آخر قابل للقراءة أو لنصوص أخرى قابلة للاكتشاف.

وضمن هذه البنية القرائية، تضم جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، فناً فوتوغرافياً، إنسانياً، تسرد ملامحه ما تشترك فيه الإنسانية من أبعاد وجدانية، وتفكير، وأحلام، برغم تغيّر أمكنة التقاط الصورة على هذه الأرض.

ومن تلك الصور، اخترتُ الروح الإنسانية المتحدية، الإيجابية في التعامل مع البيئة والوجود، التي تجعل الإنسان مستمراً في وجوده حتى عندما يفقد عضواً من جسمه المادي نتيجة ظروف ما، فلا يتوقف عن التطور، والتعلّم والعطاء، ومنها صورة رصدتها عدسة سانتوش كومار جانا، لشاب يافع، يمسك القلم بأصابع إحدى قدميه، ويكتب واجبه المدرسي، غير آبهٍ بفقده ليديه، بمحيطه المكاني، بظروف البيئة، متمتعاً بهمة عالية لتطوير نفسه، وملامحه تعكس هذا الإصرار الجميل والإيجابي، محاولاً الخروج بالعلْم والقراءة، إلى عالم من النور الداخلي والحياتي، وتشاركه هذا التحدي مفردات وعناصر الصورة الأخرى كالقطة، التي تبدو منهمكة بتعاطفها وتأملها معه، والقلم الذي يساعده بمرونة، والحجارة الواقفة كخلفية للمشهد، وهي تتلصص على المتعلم من أصحاب الهمم، بينما الهواء ينزح إلى الهدوء كي لا تنقلب الصفحات، ويظهر الطفل الثاني منهمكاً بواجبه المدرسي، معتاداً على الجلوس مع أخيه، وهما يدرسان، بينما السماء غير الظاهرة في الصورة، فتترك عليها ضوء النهار دليلاً ليخفف ظل القدم على الورقة، بحضور متناغم مع لحظة الظهيرة المتعامدة مع الشمس على الأرض.

ويكفي أن ننظر إلى شبكة العلائق المؤلفة للصورة لنكتشف جمالياتها، ومكنونات شخوصها الإنسانية والطبيعية، وما تتركه من آثار في نفوس المتلقين، وهذا ما تؤكده صورة أخرى للمصور (بلال أحمد) التي تكشف عن رغبة الفتيات الصغيرات في التعلم، برغم الظروف القاسية التي تعكسها مفردات البيئة، الواضحة في عيون الطفلتين الناظرتين إلى العدسة، بهدوء وأمل، بينما تبدو الطفلتان الثالثة والرابعة في حالة انسجام مع قراءة القرآن الكريم، الذي تشير صفحاته إلى أنه مقروء كثيراً من خلال آثار أصابع اليد خلال تقليب الصفحات. أمّا المكان فيعكس بساطة باذخة، وهدوءاً غارقاً، ولحظة تعبر بطمأنينتها إلى العدسة.