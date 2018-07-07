البرازيل تختار الشارقة أول ضيف شرف على «ساو باولو للكتاب»

ساو باولو (الاتحاد)

احتفاءً باختيارها ضيف شرف الدورة الـ25 لمعرض ساو باولو الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة ما بين 3 – 12 أغسطس المقبل، تستعد إمارة الشارقة، بإشراف هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع 15 هيئة ومؤسسة ثقافية إماراتية، لأكبر مشاركة عربية في تظاهرة ثقافية في أميركا اللاتينية في وفد يضم 20 كاتباً وناشراً إماراتياً، يقدمون سلسلة من الجلسات والندوات المعرفية بالمعرض، إلى جانب 40 كتاباً إماراتياً مترجماً إلى البرتغالية، اللغة الرسمية في البرازيل.

وتم الكشف عن برنامج الاحتفالية الكبرى في قلب قارة أميركا الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول في مدينة ساو باولو، بحضور أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وإبراهيم سالم العلوي، قنصل عام دولة الإمارات في ساو باولو، ولويس أنطونيو توريللي، رئيس غرفة الكتاب البرازيلية، وجمع من المثقفين والإعلاميين البرازيليين.

واستعرض العامري الرؤية التي تنطلق منها الشارقة في تفعيل القوة الناعمة الإماراتية عبر الحراك المعرفي والإبداعي والفكري، وتعزيز فرص حضوره وحواره مع مختلف ثقافات العالم، مستعرضاً أهم المبادرات والمشاريع التي تقودها الإمارة في مشروعها الحضاري الذي يسعى دائماً إلى مد جسور التواصل والحوار مع الآخر.

وأوضح العامري أن جناح الشارقة سيكون منصة لتقديم صورة الإمارة الثقافية، ورسالتها الحضارية للشعب البرازيلي، ولزوار المعرض، وبقية قارات العالم، مشيراً إلى أن الجناح سيشهد إلى جانب النماذج الإبداعية الروائية، والمسرحية، والشعرية، عروضاً لفنون الأزياء، والموروث الشعبي.