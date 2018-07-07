«قوى» غرب آسيا تخوض بروفة الآسياد اليوم



تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 دبي (الاتحاد) تنطلق اليوم بطولة اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة 12 دولة ويترأس بعثة منتخبنا صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد وتضم بعثة منتخبنا 22 شخصاً بينهم 16 لاعباً هم خليفة النعيمي 3000 متر جري وعبيد النعيمي 3000 متر موانع وسلطان النبهاني نصف ماراثون ومبارك المراشدة 5000 و10000 متر جري ومعيوف حسن في 800 متر جري ومحمد عباس في الوثب الثلاثي ومحمد عمر في إطاحة المطرقة وأحمد حسن في دفع الجلة وقذف القرص وعمر جمعة السالفة ونصيب جمعة ومحمد النوبي وموسى خلفان في التتابع 4 في 100 متر فيما ستشارك كل من علياء محمد سعيد في مسابقتي 5000 و10000 متر جري وفاطمة الحوسني في دفع الجلة وقذف القرص ووداد إبراهيم في إطاحة المطرقة وميرة غلوم في المشي، وتعتبر البطولة بروفة مهمة للآسياد.