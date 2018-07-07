هاليب تسقط من الـ 48

لندن (أ ف ب)

خرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس ثالث البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها أمام التايوانية هسيه سو-وي.

وخسرت هاليب أمام التايوانية المصنفة في المركز الـ48 عالمياً في مباراة من ثلاث مجموعات 6-3 و4-6 و5-7، بعد نحو شهر على تتويجها بلقبها الأول في البطولات الكبرى في رولان جاروس الفرنسية.

وتأهل الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً بسهولة إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على الأسترالي اليكس دي مينور 6-1 و6-2 و6-4، وضمن بالتالي الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للمحترفين.

ويلتقي الإسباني، الذي صنف ثانياً في ويمبلدون خلف السويسري روجيه فيدرر والمتوج الشهر الماضي بلقبه الحادي عشر في بطولة رولان جاروس الفرنسية على الملاعب الترابية، في مباراته المقبلة مع الإيطالي فابيو فونييني أو التشيكي ييري فاسيلي.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها نادال ثمن النهائي في بطولة ويمبلدون منذ 2011 حين وصل إلى النهائي قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وسبق للإسباني أن توج مرتين على الملاعب العشبية لويمبلدون في 2008 و2010.