جافيريا بطل بفارق 50 ثانية

برلين (د ب أ)

أحرز الكولومبي فيرناندو جافيريا لقب المرحلة الأولى من النسخة رقم 105 لسباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» ليكون أول من يرتدي القميص الأصفر الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام بالسباق، بينما تعرض النجم البريطاني كريس فروم حامل اللقب، لحادث تصادم.

وحقق جافيريا، دراج فريق «كويك - ستيب فلورز» انطلاقة مذهلة في ظهوره الأول بالسباق وأحرز المرحلة الأولى مسجلا أربع ساعات و23 دقيقة و32 ثانية متفوقاً على السلوفاكي بيتر ساجان والألماني مارسيل كيتل، بعد صراع ثلاثي مثير في المقدمة.

وتعرض كريس فروم لحادث تصادم قبل خمسة كيلومترات من نهاية المرحلة لكنه نهض وواصل التنافس وتجاوز خط النهاية متأخراً بفارق 50 ثانية عن الفائز. وانطلقت منافسات تور دو فرانس اليوم بمشاركة إجمالي 176 دراجاً، تحركوا من خط البداية في رحلة تنتهي في العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 يوليو الجاري. وجرت المرحلة الأولى من السباق لمسافة 201 كيلومتر من جزيرة نوارموتيير إلى فونتيناي-لو-كومت، ويتضمن السباق 21 مرحلة بمسافة إجمالية 3351 كيلومتراً، ويختتم في الشانزليزيه في باريس.

وشهد السباق مشاركة فروم، المتوج باللقب أربع مرات سابقة، والذي أثار حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن برأه الاتحاد الدولي للدراجات في قضية المنشطات.