هدى المطروشي تترأس «الآسيوي للمبارزة للمرأة»

دبي (الاتحاد)

في إنجاز جديد للمرأة الإماراتية.. اختار الاتحاد الآسيوي للمبارزة بالإجماع، الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي، أمين عام اتحاد الإمارات، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، لرئاسة المجلس الآسيوي للمبارزة للمرأة، جاء ذلك على هامش اجتماع كونجرس الاتحاد القاري في بانكوك، والذي تمت فيه تسمية المجلس الآسيوي للمبارزة على النحو التالي: الدكتورة هدى المطروشي- الإمارات رئيساً، وعضوية كل من هيلين سميث رئيس الاتحاد الأسترالي وأوقيانوسيا نائباً للرئيس، وجوليانا سيو «سنغافورة»، ماريل استامبادور «الفلبين»، ريني هامز «الهند»، اينا فاريك «مكاو»، مونيكا هو «الصين»، وايي ماينتزو «ما ينمار».

وفي كلمته أمام الكونجرس، امتدح سيلسو داريت، رئيس الاتحاد الآسيوي تسمية المطروشي لرئاسة اللجنة، وأكد أن اختيارها جاء بعد دراسة وافية لأعضاء الكونجرس، فبعد المساهمة الفاعلة لها كعضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، قرر الجميع أنها ستكون أفضل من يتم إسناد رئاسة مجلس المرأة الآسيوي لها، داعياً جميع الدول الآسيوية للتعاون معها لتطوير مبارزة المرأة بالقارة الصفراء.

وهنأ المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة، الدكتورة هدى المطروشي بفوزها بالمنصب الآسيوي الرفيع للمرة الأولى من نوعها للمرأة الإماراتية والمرأة الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن ما يضاعف من السعادة أن الفوز ليس وليد الصدفة، بل جاء عن جدارة واستحقاق، فبعد فوز المطروشي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، كانت الخطوة التالية في سلم نجاحها هو الحصول على ثقة أعضاء الاتحاد الآسيوية.

ومن جانبها، أهدت هدى المطروشي فوزها برئاسة مجلس المبارزة الآسيوي للمرأة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، مؤكدة أن الإصرار والعمل الجاد هو مفتاح الثقة التي حصلت عليها من أسرة المبارزة الآسيوية، مشيرة إلى أن فتاة الإمارات قادرة على أن تتبوأ أعلى المراتب وفي مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.