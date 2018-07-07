خالد السعدي (أوجستو، ستريسا)

سجلت زوارق الإمارات بداية قوية في السباق الرئيسي الأول للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الاكس كات، المقامة حالياً في مدينة ستريسا الإيطالية، حيث حل زورق شرطة دبي في المركز الأول بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، في حين تمكن زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي من الفوز بالمركز الثاني في السباق، وحل ثالثاً زورق 222 أوف شور بقيادة جيوفاني كاربتيلا ودارين نيكولسون، بينما جاء زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز الخامس.

وكان زورق شرطة دبي قد انطلق من المركز الأول، مستفيداً من إحراز لقب الزمن الأفضل قبلها بيوم ليحافظ على مركزه حتى نهاية السباق، فيما انطلق زورق أبوظبي 4 من المركز الرابع لينهي المنافسة وصيفاً.

وتختتم اليوم جائزة ستريسا الكبرى بإقامة السباق الرئيسي الثاني للمسابقة والذي ستكون انطلاقته الرئيسية بترتيب الزوارق التي حققت المراكز الأولى في سباق الأمس، من جهته أبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي ارتياحه الكبير للنتيجة الإيجابية والتي حققها زورق أبوظبي 4 بالإضافة لتقدم زورق أبوظبي 5 للوصافة وقال: سجلنا بداية طيبة في السباق وسنستغل ذلك من أجل نتائج أفضل في السباق الختامي اليوم.

من ناحبة أخرى تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية والختامية من تحدي الإندوراس لزوارق الفورمولا 2 التي تستضيفها مدينة أوجستو بمشاركة قوية لأبطال الفورمولا 2 والفورمولا4 في بحيرة نيكو، بمشاركة زورق أبوظبي 6، وكان السباق الأول الذي أقيم أمس، قد شهد خروج زورق أبوظبي بعد تعرضه لخلل في توصيلات الكهرباء عقب نهاية ساعة ونصف الساعة من عمر السباق، حيث كان الفريق متصدراً منذ البداية، وبالرغم من إصلاح الزورق إلا أن المشكلة استمرت ليفقد الفريق عدداً مهماً من الدورات ما تسبب في إبعاده عن المراكز الأولى وحلوله في المركز السادس. ويأمل فريق أبوظبي أن يعوض الخروج الذي تعرض له بالأمس من خلال سباق اليوم والوصول للمراكز الأولى لا سيما وأن الزورق قد تم تجهيزه بالطريقة الأفضل والأمثل من أجل المنافسة، وكما هو النظام المتبع في البطولة، فإن الزورق رقم 6 يقوده كل من ثاني القمزي، وتوليو أباتي، ومن المقرر أن يقوم كل متسابق بقيادة الزورق لمدة ساعتين يومياً ليتناوب الجميع القيادة لست ساعات كاملة، هي المدة الزمنية للسباق الرئيسي الثاني.