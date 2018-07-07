27 لاعباً في معسكر منتخبات الجولف بألمانيا

دبي (الاتحاد)

تغادر صباح اليوم، بعثة منتخبات الجولف عبر مطار دبي الدولي متوجهة إلى مدينة فليسيني الألمانية لإقامة معسكرها الخارجي الذي يمتد لغاية 22 يوليو الجاري، بمشاركة 27 لاعباً معظمهم من المراحل السنية والعديد من لاعبي ولاعبات منتخبات الكبار استكمالاً لمحطات التدريب التي أقيمت خلال الفترات السابقة استعداداً للعديد من البطولات القارية والعربية والخليجية ولكافة المراحل.

يترأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف مدير المنتخبات الوطنية إلى جانب المدربين الثلاثة، وهم التونسي سمير الولاني والبريطاني راينو رودلف والمدربة أبريل فامي و27 لاعباً ولاعبة، وسيتواجد خلال المعسكر العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات الصغار لتحفيزهم وشحذ هممهم للاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي اليومي، والذي يمتد لأكثر من 5 ساعات يومياً، بملاعب الجولف إلى جانب الجوانب التدريبية التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والترويحية للجميع.

أوضح خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، إن اختيار مدينة فليسيني الألمانية يعود للتجهيزات الكبيرة والملاعب التي تمتلكها على صعيد لعبة الجولف، ما يؤمّن إعداداً جيداً لـ 27 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية سيمثلون المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: المعسكر سيكون هادفاً ومدروساً بإشراف ثلاثة مدربين، ويسهم في صقل مهاراتهم بصورة تترافق مع تطلعاتنا المستقبلية، خصوصاً أن معدلات أعمار لاعبينا صغيرة للغاية، وذلك تماشياً مع استراتيجية اتحاد اللعبة التي وضعها منذ سنوات في العمل على صناعة أجيال مستقبلية للعبة، ولتحقيق الأهداف التي وضعناها في اتحاد اللعبة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.

وأشار إلى أن غالبية اللاعبين واللاعبات، هم في حالة تجمع مستمر على مدار العام، وتم اختيار الأنسب للمرحلة المقبلة بعد خضوعهم لتصفيات عديدة بين العدد الكبير من اللاعبين الواعدين والذين يتم إعدادهم بالتعاون مع أكاديميات الجولف في أندية الدولة، فضلاً عن مشاركتهم في بطولات محلية وخارجية.

وكشف الشامسي عن أن أولى المشاركات الخارجية ستكون في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي ستستضيفها مدينتا جاكرتا وبالمبانج خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب في الأرجنتين في بداية شهر أكتوبر، ومن ثم المشاركة في البطولة الخليجية للرجال والمراحل السنية خلال شهر سبتمبر وأكتوبر.

كما يشارك المنتخب في البطولة العربية للرجال، والتي تحتضنها تونس خلال منتصف شهر أكتوبر، وتعقبها البطولة العربية للشباب والناشئين والفتيات وتحتضنها المغرب خلال الفترة من 12 ولغاية 17 نوفمبر المقبل هذا بالإضافة للاستعداد المبكر للمشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها اتحاد اللعبة والمشاركة بمعظم البطولات التي تقام على أرض الدولة خلال الموسم المقبل.